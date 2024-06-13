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وزارة الفلاحة تحدد سعر قبول الحبوب باعتبار منحة تشجيعية خاصة بصابة 2024

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Publié le Jeudi 13 Juin 2024 - 21:39 قراءة: 0 د, 43 ث
      
اعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الخميس، عن تحديد أسعار قبول الحبوب باعتبار منحة تشجيعية ظرفية خاصة بصابة 2024 ، وذلك تبعا للمجلس الوزاري المضيق حول انجاح موسم الحصاد وتجميع الحبوب ليوم الإثنين 10 جوان 2024

وأصبحت أسعار قبول الحبوب وفق المصدر ذاته كما يلي
القمح الصلب : 140 د/ق (باعتبار منحة التسليم السريع 40 د/ق ومنحة تشجيعية ظرفية بـ 10 د/ق).
...

القمح اللين : 110 د/ق (باعتبار منحة التسليم السريع 30 د/ق ومنحة تشجيعية ظرفية بـ 10 د/ق).
الشعير والتريتيكال : 90 د/ق (باعتبار منحة التسليم السريع 25 د/ق ومنحة تشجيعية ظرفية بـ 10 د/ق).


وافادت الوزارة، في بلاغ لها، الخميس، انه تم تحديد يوم 10 جويلية 2024 كآخر أجل للتمتع بمنحة التسليم السريع والمنحة التشجيعية على كل قنطار من الشعير المحلي والتريتيكال من صابة 2024، و31 أوت 2024 هو آخر أجل للتمتع بمنحة التسليم السريع والمنحة التشجيعية بالنسبة للقموح.




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