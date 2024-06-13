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بطولة النخبة لكرة اليد لموسم 2024-2025 تنطلق يوم 31 اوت القادم

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Publié le Jeudi 13 Juin 2024 - 18:54 قراءة: 0 د, 20 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد، اليوم الخميس، ان بطولة النخبة للاكابر لموسم 2024-2025 ستنطلق يوم 31 اوت القادم مع المحافظة على نفس نظام بطولة موسم 2023-2024.

وستقام المرحلة الاولى بمشاركة 12 فريقا فيما ستجرى المرحلة الثانية بمجموعتي التتويج (تضم كل مجموعة اربعة فرق) ومجموعة تفادي النزول (تضم الفرق الاربعة اصحاب المراتب الاخيرة في المرحلة الاولى).

...

وتشتمل المرحلة الثالثة على الدورين نصف النهائي (ذهابا وايابا) والنهائي (ذهابا وايابا).


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