بطولة النخبة لكرة اليد لموسم 2024-2025 تنطلق يوم 31 اوت القادم

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اعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد، اليوم الخميس، ان بطولة النخبة للاكابر لموسم 2024-2025 ستنطلق يوم 31 اوت القادم مع المحافظة على نفس نظام بطولة موسم 2023-2024.



وستقام المرحلة الاولى بمشاركة 12 فريقا فيما ستجرى المرحلة الثانية بمجموعتي التتويج (تضم كل مجموعة اربعة فرق) ومجموعة تفادي النزول (تضم الفرق الاربعة اصحاب المراتب الاخيرة في المرحلة الاولى).





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وتشتمل المرحلة الثالثة على الدورين نصف النهائي (ذهابا وايابا) والنهائي (ذهابا وايابا).