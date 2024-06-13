تونس تسجل ارتفاعا في عجز ميزان الطاقة الى 6ر1 مليون طن مكافئ نفط مع موفي افريل 2024 - مرصد

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سجل ميزان الطاقة لتونس، عجزا ب 6ر1 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر أفريل 2024 ، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 9 بالمقارنة بمستوى موفى شهر أفريل 2023



واشار المرصد الوطني للطاقة والمناجم في نشريته حول الوضع الطاقي لشهر افريل 2024، ان نسبة الاستقلالية الطاقية )نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي( سجلت انخفاضا لتستقر في حدود 44 بالمائة إلى موفى شهر أفريل 2024 مقابل 51 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.





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وبلغت الموارد الوطنية من الطاقة الاولية اي الانتاج والاتاوة من الغاز الجزائري إلى موفى شهر أفريل 2024 زهاء 1ر2 مليون طن مكافئ نفط مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 17 بالمائة بنفس الفترة من 2023 وذلك بفعل انخفاض الانتاج الوطني من النفط و الغاز الطبيعي.





وبلغ الطلب الجملي على الطاقة الاولية في تونس 8ر2 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر أفريل 2024 مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 4 بالمائة بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.



وشهد الطلب على المواد البترولية استقرارا في حين شهد الطلب على الغاز الطبيعي انخفاضا بنسبة 9 بالمائة بمستوى السنة الفارطة وفق المرصد.



يشار الى انه تم الى موفى شهر أفريل الماضي تسجيل 16 رخصة رخصة بحث واستكشاف سارية المفعول مع وجود 56 امتياز استغلال منها 44 في طور الانتاج وحفر بئر استكشافية جديدة برخصة "جناين الجنوبية".