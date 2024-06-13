كاس امم افريقيا المغرب 2025: سحب قرعة التصفيات يوم 4 جويلية القادم بجوهانسبورغ

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اعلنت الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم اليوم الخميس ان موعد سحب قرعة تصفيات كاس امم افريقيا (المغرب 2025) ستجرى يوم الخميس 4 جويلية القادم في جوهانسبرغ، بجنوب أفريقيا بداية من الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت تونس.



واضاف الهيكل القاري انه سيتم تقسيم 48 منتخبا بما في ذلك المنتخبات الأربعة المتاهلة من الدور التمهيدي (تشاد وإسواتيني وليبيريا وجنوب السودان)، إلى 12 مجموعة من أربعة منتخبات.

ومن المقرر أن تبدأ التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية في سبتمبر 2024.



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وسيتأهل 23 منتخبا فقط لكأس الأمم الأفريقية 2025، حيث ستنضم هذه المنتخبات إلى المغرب باعتباره البلد المضيف.



وفي ما يلي المنتخبات التي ستشارك في تصفيات كاس امم افريقيا المغرب 2025 : تونس - الجزائر - أنغولا - بنين - بوتسوانا - بوروندي - الكاميرون - الرأس الأخضر - افريقيا الوسطى - تشاد - جزر القمر - الكونغو - الكونغو الديمقراطية - مصر - غينيا الاستوائية - إسواتيني - إثيوبيا - الغابون - غامبيا - غانا - غينيا - غينيا بيساو - كينيا - ليسوتو - ليبيريا - ليبيا - مدغشقر - مالاوي - مالي - المغرب - موريتانيا - موزمبيق - ناميبيا - النيجر - نيجيريا - رواندا - ساو تومي وبرينسيبي - السنغال - سيراليون - جنوب أفريقيا - جنوب - تنزانيا - توغو- أوغندا- زامبيا - زيمبابوي.