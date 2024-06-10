سيدي بوزيد: الادارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تعد دليل إجراءات للسلامة الصحية للاضحية ولقواعد الذبح

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قامت الادارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسيدي بوزيد، بإعداد دليل إجراءات للسلامة الصحية للأضحية وقواعد الذبح، استعدادا لعيد الاضحى، وفق ما أفاد رئيس الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يوسف حمدوني.

وبين حمدوني في تصريح لصحفية "وات"، أنه تم اعداد دليل إجراءات السلامة الصحية للأضحية وقواعد الذبح، لضمان صحة المستهلك، وأوضح أن الدليل يتضمن نصائح عامة لإقتناء أضحية سليمة من خلال فحصها جيدا وذلك على غرار التأكد من عدم وجود جروح أو بثور، وعدم انتزاع الصوف بسهولة وعدم وجود آثار إسهال كما يجب ان تكون اعين الاضحية صافية بدون إلتهابات أو إحمار أو إفرازات دمعية مائية أو صديدية وأن تكون أطرافها وقوائمها سليمة لا توجد بها كسور أو جروح وعدم وجود تقرحات باللثة واللسان وتكون الأسنان سليمة.

وأكد ضرورة شراء أضحية العيد من نقاط البيع المرخص لها والتي تخضع للمراقبة البيطرية، اضافة الى منح فترة راحة كافية للحيوان وعدم إطعامه ليلة النحر، وأشار إلى أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية أثناء الذبح من خلال تنظيف المعدات قبل الذبح، وعدم نفخ الأضحية بالفم بعد الذبح وإستعمال معدات يدوية أو آلية للغرض، وترك الذبيحة تجف في مكان نظيف وبارد به تهوئة والالتزام بردم الأعضاء غير الصالحة للاستهلاك.

ونبه إلى ضرورة جمع كل النفايات في أكياس بما فيها جلد الأضحية ووضعها في مكان ملائم في انتظار جمعها من طرف المصالح البلدية وتنظيف وتطهير مكان ذبح الأضحية وتقطيع اللحم ووضعه داخل أكياس خاصة بالتجميد، ولفت إلى أهمية تخزين اللحوم داخل المجمد بعيدا عن المواد الأخرى على غرار الخضر والغلال.



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وذكر أن الادارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالجهة، تضع رقم هاتف طبيب بيطري على ذمة المواطنين قبل وأثناء ايام عيد الأضحى، لكل استفسار حول سلامة الأضحية ولحمها سواء بالارشاد او بالتشخيص والتدخل على عين المكان اذا اقتضت الحاجة، كما تواصل الهيئة حملات المراقبة الميدانية في مختلف نقاط البيع والأسواق الاسبوعية استعدادا لعيد الاضحى.