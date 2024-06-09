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مونديال-2026 (تصفيات) : منتخب الجزائر يبحث عن التدارك في كامبالا

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Publié le Dimanche 09 Juin 2024 - 15:24 قراءة: 1 د, 16 ث
      
سيكون المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم أمام حتمية التدارك في لقائه مع اوغندا, يوم غد الاثنين بملعب مانديلا ستاديوم بكامبالا للابقاء على حظوظه في تصفيات كأس العالم-2026, منطقة إفريقيا, بمناسبة إجراء الجولة الرابعة للمنافسة.

وكان منتخب الجزائر انهزم الخميس بملعب نيلسون مانديلا ببراقي (الجزائر) أمام غينيا (1-2) وهومطالب بالتدارك حتى لا يخسر مزيدا من النقاط من أجل انعاش حظوظه في التأهل لنهائيات كاس العالم في أول دورة للمونديال ستعرف مشاركة 48 منتخبا.

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وكان منتخب الجزائر قد سجل بداية موفقة في شهر نوفمبر 2023 بتحقيقه فوزين أمام الصومال (3-1) بالجزائر والموزمبيق بمابوتو (2-0 قبل ان ينهزم امام غينيا 1-2 في الجولة الثالثة

وكان مدرب المنتخب الجزائري فلاديمير بتكوفيتش( الذي خلف جمال بلماضي ) قد صرح عقب المباراة أمام غينيا بانه سجري تغييرات على التشكيلة حيث سيقحم مبدئيا بعض اللاعبين على غرار بن ناصر و بونجاح و حتى قيتون كأساسيين بهدف تعزيز الاداء الهجومي والعودة بنقاط المباراة من كامبالا.

وتحول منتخب الجزائر الى كامبالا بكامل المجموعة باستثناء القائد ياسين براهيمي الذي سيغيب بسبب إصابة على مستوى أوتار الركبة.
وستكون مقابلة يوم غد الاثنين, الـ12 في المنافسات الرسمية بين المنتخبين, وتتقدم الجزائر بـ5 انتصارات مقابل 3 انهزامات, بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل.

وسيدير المباراة طاقم تحكيم من البنين بقيادة آديسا عبدرافيو ليقالي بمساعدة قبيماسياندان نارسيس كوتون (مساعد أول) و لوسيان تودينيون هونتونو (مساعد ثان), بينما سيكون الحكم الرابع ديغينانشي تانيسلاس آهوملانتو.

ويتأهل صاحب المركز الأول عقب الجولات العشر من التصفيات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 والتي ستحتضنها كل من المكسيك, كندا والولايات المتحدة. فيما تلعب أحسن المنتخبات المحتلة للمركز الرابع للمجموعات العشر مباريات فاصلة.


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