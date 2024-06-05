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معدل الحرارة لشهر أفريل 2024 كان أعلى ب0،6 درجة مقارنة بالفترة 1991 /2020

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Publié le Mercredi 05 Juin 2024 - 10:55 قراءة: 0 د, 15 ث
      
كان شهر أفريل 2024 الأشد حرارة بمؤشر حراري أرفع ب0،6 درجة مقارنة بمعدلات هذا الشهر بالمعدل للفترة 1991 /2020 وفق النشرة الشهرية للمناخ (أفريل 2024)، نشرها، الإربعاء، المعهد الوطني للرصد الجوّي.

في المقابل سجل معدل التساقطات (27 محطّة رئيسية)، بالنسبة لشهر أفريل 2024، فائضا بنسبة 20 بالمائة مقارنة بالمعدلات العادية.


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