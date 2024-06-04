بن عروس: انطلاق تهيئة وتنظيف الشريط الساحلي للضاحية الجنوبية استعدادا لموسم الاصطياف

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انطلقت، اليوم الثلاثاء، عمليّات التنظيف الآلي واليدوي للشواطئ الممتدة على طول الشريط الساحلي لولاية بن عروس، تحت شعار "شواطئنا مسؤوليتنا 2024"، وذلك استعدادا لموسم الاصطياف.



وباشرت مُقاولة مُكلفة من وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي في أشغال التنظيف الآلي واليدوي لشاطئ حمام الشط من خلال عمليات المسح، والحرث، والغربلة، ورفع الفضلات، على أن يشمل التدخل كامل الشريط الساحلي لولاية بن عروس على مراحل، وبصفة دورية، إلى غاية شهر سبتمبر القادم، وذلك ضمن صفقة إطارية لتنظيف الشواطئ بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025، وفق بلاغ صادر عن الولاية.





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من جهته، أكد والـــي بن عروس، عز الدين شلبي، على ضرورة تضافر كافة الجهود من أجل توفير فضاء ملائم ومريح للمصطافين والوافدين على شواطئ الجهة، داعيا كافة المتدخلين من بلديات، ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، والإدارات الجهوية المعنية، والمصالح الأمنية، إلى تكثيف حملات النظافة ورفع النفايات وتجميل محيط الشواطئ، وصيانة الإنارة العمومية، وتكثيف الحملات الأمنية باعتبار نظافة وجمالية الشواطئ مسؤولية الجميع، وفق تعبيره.