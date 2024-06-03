وزير الدّاخليّة يتفقد الادارة العامة للعمليات

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أدى وزير الدّاخليّة خالد النوري اليوم الاثنين زيارة تفقد الى الادارة العامة للعمليات بمقر الوزارة ، وذلك للوقوف على مدى حسن سير العمل والاطلاع على مختلف المهام الموكولة اليها.



وتولّى الوزير تفقد قاعة العمليات المركزية ومشاريع المراقبة الآلية والرفع الآلي للمخالفات المرورية ورقمنتها باستعمال الكاميرا والتي من شأنها تحسين جودة السلامة المرورية والأمن على الطرقات والحدّ من حوادث المرور، وذلك وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية

كما تمّ التعرّض خلال هذه الزيارة إلى مشروعي منظومة الجغرفة الرقمية ومنظومة المساعدة على أخذ القرار واللذان سيساهمان في تطوير ومزيد تحديث مختلف طرق العمل من خلال الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة والبحث العلمي.



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وأكّد وزير الداخلية بالمناسبة على أنّ تطوير مثل هذه المنظومات وحسن استغلالها من شأنه تحقيق الأهداف المرجوّة قصد حماية الممتلكات العامة والخاصّة وحماية المواطنين والحدّ من حوادث الطرقات، مشيرا إلى ضرورة التسريع في تعميم هذه الاليات في أقرب الآجال واستغلالها على الوجه الأمثل.

