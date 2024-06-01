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نهائي كاس تونس لكرة اليد: الترجي الرياضي يفوز على النادي الافريقي 25-21 ويحرز ثنائي الموسم

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Publié le Samedi 01 Juin 2024 - 19:11 قراءة: 0 د, 28 ث
      
احرز الترجي الرياضي، مساء اليوم السبت، لقب كاس تونس لكرة اليد بعد فوزه في لقاء الدور النهائي الذي احتضنته القاعة متعددة الاختصاصات برادس، على جاره النادي الافريقي بنتيجة 25-21 (15-10 نتيجة الشوط الاول لصالح الترجي الرياضي) ليضم فريق باب سويقة لقب الكاس الى البطولة و يتوج بثنائي موسم 2023-2024 لكرة اليد.

واحرز الترجي الرياضي الكاس رقم 30 في سجله بعد ان توفق الاسبوع المنقضي في الظفر بلقب بطولة النخبة التونسية لكرة اليد رافعا رصيده الى 36 بطولة.

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وبالاضافة الى الثنائية المحلية كان فريق الترجي الرياضي توج هذا الموسم ايضا بكاس افريقيا للاندية الفائزة بالكاس.


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