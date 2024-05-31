جلسة عمل موسعة في بيكين بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ونظيره الصيني

انعقدت ، اليوم الجمعة في العاصمة الصينية بيكين ، جلسة عمل موسعة بإشراف رئيس الجمهورية

قيس سعيد ونظيره الصيني شي جينبينغ ، صدر في أعقابها بيان مشترك بشأن إقامة علاقات شراكة استراتيجية بين البلدين ، كما تم التوقيع جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم



وسبقت جلسة العمل مراسم استقبال رسمية على شرف رئيس الدولة وحرمه بمناسبة زيارة الدولة التي يؤديها إلى جمهورية الصين الشعبية.



وحيا رئيس الدولة ونظيره الصيني، العلم على أنغام النشيدين الوطنيين واستعرضا تشكيلة من الجيوش أدت لهما التحية. كما تم إطلاق طلقات مدفعية ترحيبا برئيس الجمهورية وحرمه.وخلال جلسة العمل أعرب رئيس الجمهورية عن يقينه بأن زيارته للصين" ستعطي دفعا قويا للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين منذ ستة عقود" والتي "شهدت العديد من الإنجازات والمشاريع ترجمت الإرادة الراسخة في أن تكون الروابط بين البلدين والشعبين متميزة ووطيدة"،وفق ما جاء في بلاغ نشرته اليوم رئاسة الجمهورية.وجدّد رئيس الدولة التأكيد على " موقف تونس الداعم لوحدة الصين ولممارستها لسيادتها على كل أراضيها" كما شدّد على أن تونس بدورها " تتمسك باستقلال قرارها الوطني النابع من إرادة شعبها وترفض أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية".وبيّن الرئيس قيس سعيد أن تونس والصين "تتقاسمان العديد من المبادئ والقيم ويجمعهما تاريخ مشترك وبإمكانهما إطلاق مشاريع تعاون وشراكة أوسع وأشمل في عدة مجالات"، معربا عن " رغبة تونس في صنع تاريخ جديد خاصة عبر بلورة شراكات عملية مع الجانب الصيني لتنفيذ جملة من المشاريع التنموية ذات الأولوية في تونس خاصة في قطاعات الصحة والبنية التحتية والاقتصاد الأخضر والنقل والتحول الطاقي وتهيئة المنشآت الرياضية والتكنولوجيا الحديثة".وأضاف رئيس الدولة أن زيارته للصين " ستكون فاتحة مسيرة تدعيم ما تم إنجازه ثنائيا وإطلاق مشاريع تنموية واستثمارية جديدة وواعدة للجانبين في إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة من أجل مستقبل أفضل للشعبين الصديقين التونسي والصيني".من جهة أخرى، تطرق رئيس الجمهورية إلى حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته كاملة السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، معتبرا أن المجتمع الإنساني يتطلع إلى عالم أكثر عدلا وأن ما تقوم به قوات الاحتلال الغاصب من جرائم ومجازر يومية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل على مرأى ومسمع المجتمع الدولي لا يمكن أن يتواصل ولا بدّ من إعادة الحقوق المسلوبة إلى أصحابها.من جانبه، أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أن زيارة رئيس الجمهورية إلى بيكين " ستضفي ديناميكية جديدة على العلاقات الثنائية وستعزز الجهود المشتركة من أجل تكريس الصداقة التاريخية لتعميق التعاون العملي في كافة المجالات خاصة منها البنية التحتية والطاقات المتجددة والصحة والتنمية المستدامة والفلاحة."ونوّه الرئيس جينبينغ بـ" موقف تونس بخصوص المسائل الحيوية الداخلية الصينية" ، مشددا، في ذات السياق، على " دعم الصين للقيادة التونسية وخياراتها الوطنية ورفضها لكل محاولات التدخل في الشأن الداخلي التونسي."وأكد الرئيس الصيني استعداد بيكين لمواصلة دعم التنمية في تونس وتعزيز ولوج المنتجات التونسية إلى السوق الصينية وتطوير فرص التعاون والشراكة في قطاعات الشباب والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، فضلا عن تشجيع السياح الصينيين على اختيار الوجهة السياحية التونسية.كما تم تنظيم مأدبة غداء على شرف رئيس الجمهورية وحرمه بحضور الرئيس الصيني وحرمه وأعضاء وفدي البلدين.وتولى رئيس الجمهورية وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لأبطال الشعب الصيني ببيكينوأدى الرئيس قيس سعيّد زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة الممتدّة من يوم 28 ماي 2024 إلى يوم 1 جوان 2024 تلبية لدعوة من رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ كما شارك رئيس الدولة الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي سينعقد يوم 30 ماي 2024 ببيكين والتقى عددا من المسؤولين الصينيين والتقى افرادا من الجالية التونسية هناك.