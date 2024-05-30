مركز النهوض بالصادرات ينظم تظاهرة يوم العرض الاول لبرنامج "ستارت اند ترايد"

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احتضن مركز النهوض بالصادرات، الخميس، تظاهرة يوم العرض الاول "ديمو داي" لبرنامج المرافقة للابتكار المفتوح "ستارت اند ترايد".



ويهدف العرض الاول لهذا البرنامج الى تسليط الضوء على الشراكات المثمرة للمؤسسات التونسية المصدرة وعلاقات الاعمال المهنية الثنائية للمؤسسات الناشئة المحلية، بما يظهر قدرة برنامج "محوّل الابتكار المفتوح" على حفز التجديد والتصدير، وفق ما بينته المستشارة التقنية لمشروع النهوض بالصادرات نحو الأسواق الافريقية الجديدة "بيما"، آية التبرسقي المناعي.





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واطلق برنامج الشركات الناشئة والتجارة "ستارت اند ترايد"، منذ اكتوبر 2023، وهو مبادرة تحت اشراف مركز النهوض بالصادرات وبدعم من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي، بتكليف من الوزارة الفدرالية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وهو يهدف الى دفع الصادرات عبر التجديد من خلال تشبيك العلاقات بين المؤسسات الناشئة مع المؤسسات المصدرة.



ويعتبر هذا البرنامج كعامل دافع لمنظومة التجديد الاقتصادية في تونس من خلال تيسير نمو وتنافسية المؤسسات التونسية المصدرة.



ويوفر برنامج "ستارت اند ترايد" الفرصة للمؤسسات للنفاذ الى الحلول التقنية المجدّدة والى كفاءات متقدمة واسواق جديدة واعدة.



وستستفيد المؤسسات الناشئة من مجالات التعاون الفعلية المتاحة مع المؤسسات المتواجدة بعد، عبر تمكينها من تجسيم حلول مجددة والنفاذ الى الخبرات ولشبكات المؤسسات الشريكة.



وابرزت المناعي ان يوم العرض الاول هذا سيكون بمثابة الفرصة للاحتفاء بصاحبي المركزين الاولين لمشاريع التعاون المؤسسات الصغرى المتوسطة - والشركات الناشئة ضمن هذا البرنامج. ويتعلق الامر بالثنائي الذي يجسم بطريقة افضل تأثير الابتكار المفتوح على التجديد والتصدير والذي يبدي إمكانيات ملموسة اكثر للتطور.



وذكرت المسؤولة بهذه المناسبة انه وقع الاختيار على 7 مؤسسات مصدرة متميزة للمشاركة في هذا البرنامج من اجمالي 184 مؤسسة مترشحة.



وأردفت ان عملية اختيار دقيقة اتاحت تشخيص 27 مؤسسة ناشئة من ضمن 79 مؤسسة مرشحة والتي تتلاءم أنشطتها مع احتياجات مع المؤسسات المشاركة.



واكد الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين، من جانبه، ان تظاهرة اليوم يعد واجهة للتعاون المثمر والمجدّد .



وبين في هذا الصدد، إمكانيات برنامج الابتكار المفتوح لدعم تنافسية المؤسسات التونسية على الصعيد الدولي، مشيرا الى ان المركز يعمل بشكل متواصل لمواكبة ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة التونسية في الاسواق الخارجية.



واردف ان البرنامج الترويجي لمركز النهوض بالصادرات بعنوان سنة 2024 يتضمن ما يزيد عن 75 عملية ترويجية منها المشاركة في المعارض والصالونات الدولية وتنظيم مهمات لرجال اعمال ولقاءات مهنية علاوة على دعوة مسدي الاوامر الاجانب الى تونس.