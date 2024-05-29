"منتدى التعاون العربي الصيني" ...عشرون سنة من العمل المشترك (مؤطّر)

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يشارك رئيس الجمهوريّة قيس سعيد، كضيف شرف في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي سينعقد يوم 30 ماي الجاري في العاصمة بكين، تلبية لدعوة نظيره الصيني "شي جينبينغ".



وتحي الصّين والدّول العربيّة هذه السّنة 2024 الذّكرى الـعشرين لتأسيس "منتدى التعاون الصّيني العربي"، الذّي يعود إنشاؤه إلى سنة 2004. وفي هذا الإطار، التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي، يوم 15 جانفي 2024 الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.





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وعقب المحادثات، وقع الجانبان على وثيقة التعاون بين وزارة الخارجية الصينية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن إقامة رابطة المراكز الفكرية الصينية العربية، وأصدرا بيانا مشتركا حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



ويعود إنشاء المنتدى الصيني العربي إلى سنة 2004 حيث عقدت يوم 14 سبتمبر 2004 الدورة الأولى للاجتماع الـوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي في القاهرة، وانطلاق أعمال المنتدى رسميا، وذلك بعد زيارة أدّاها الرّئيس الصيني آنذاك "هو جينتاو" يوم 30 جانفي 2004 إلى مقرّ جامعة الدّول العربيّة أين التقى الأمين العام وممثلي الدّول الأعضاء ال22، وتقديم المبادئ الأربعة للتعاون الصيني العربي، والتي تتعلق بتقوية العلاقات السياسية على أساس الاحترام المتبادل وتكثيف التبادل الاقتصادي والتجاري بهدف تحقيق التنمية المشتركة، وتوسيع التواصل الثقافي بما يحقق الاستفادة المتبادلة، وتعزيز التعاون في الشؤون الدولية بهدف صون السلم العالمي وتدعيم التنمية المشتركة.



وفي أفريل 2005 انتظمت الدورة الأولى لمؤتمر رجال الأعمال لمنتدى التعاون الصيني العربي في بكين ، وعيّنت الصّين في شهر أكتوبر من السنة ذاتها سفيرها لدى مصر مندوبا مفوضا لدى الجامعة العربية.

وفي ديسمبر 2005 عقدت الدورة الأولى لندوة العلاقات الصينية العربية والحوار بين الحضارتين في إطار منتدى التعاون الصيني العربي في بكين، وأفضى الاجتماع إلى التوقيع على "البيان المشترك للدورة الثانية للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي" و"مذكرة تفاهم بشأن تأسيس آلية مؤتمر رجال الأعمال الصينيين والعرب في إطار منتدى التعاون الصيني العربي".

في شهر ماي 2006 عقدت الدورة الثالثة لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون الصيني العربي في بكين .

وفي جوان 2007 عقدت الدورة الثانية لمؤتمر رجال الأعمال لمنتدى التعاون الصيني العربي بالعاصمة الأردنيّة عمان، تحت شعار "تعميق التعاون ومشاركة الازدهار".

وفي بداية العام 2008 عقدت الدورة الأولى لمؤتمر التعاون الصيني العربي في مجال الطاقة في إطار منتدى التعاون الصيني العربي بمدينة سانيا بمقاطعة هاينان الصينية، تحت شعار "التباحث في آفاق التعاون الصيني العربي في مجال الطاقة وسبله

في أكتوبر 2008 عقدت الدورة الثانية لمؤتمر الصداقة الصينية العربية في العاصمة السورية دمشق، وأفضى المؤتمر إلى إنشاء "مجلس المتابعة لمؤتمر الصداقة الصينية العربية"

في شهر أفريل 2009 عقدت الدورة الثالثة لمؤتمر رجال الأعمال والدورة الأولى لندوة الاستثمارات لمنتدى التعاون الصيني العربي في مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ الصينية، تحت شعار "مواجهة التحديات وتحقيق المنفعة المتبادلة والكسب المشترك".

في شهر جانفي 2010 عقدت الدورة الثانية لمؤتمر التعاون الصيني العربي في مجال الطاقة في عاصمة السودان الخرطوم، والتأمت في شهر ماي من السنة ذاتها الدورة الثانية لندوة التعاون الصيني العربي في مجال الإعلام في عاصمة البحرين المنامة، وأصدرت الندوة "البيان المشترك للدورة الثانية لندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام."

وفي أكتوبر 2010 ، عقدت الدورة الثالثة لمؤتمر الصداقة الصينية العربية في عاصمة ليبيا، طرابلس، بعنوان "خلق آفاق واعدة للصداقة"، انتهت بإرساء "خطة العمل للتواصل الشعبي الصيني العربي 2010 ".

في شهر ماي 2011 عقدت الدورة الثامنة لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون الصيني العربي بالعاصمة القطرية الدوحة، واستعرض الاجتماع مدى تنفيذ الفعاليات في إطار "البرنامج التنفيذي للمنتدى 2010/2012.

وفي جانفي 2012 عقدت الدورة الرابعة لمؤتمر رجال الأعمال وندوة الاستثمارات لمنتدى التعاون الصيني العربي.

في شهر ديسمبر 2013 انعقدت الدورة الخامسة لمؤتمر رجال الأعمال والدورة الثالثة لندوة الاستثمارات لمنتدى التعاون الصينى العربي في مدينة تشنغدو بمقاطعة سيتشوان الصينية، تحت شعار "تعميق التعاون متبادل المنفعة وتعزيز التنمية المشتركة".

وفي جوان 2014 عقدت الدورة الحادية عشرة لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون الصيني العربي في بكين، والتأم بشهر نوفمبر من السنة ذاتها الدورة الرابعة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة في الرياض السعودية.

في أفريل 2015 عقدت الدورة الأولى لمنتدى المرأة الصينية العربية في إطار منتدى التعاون الصيني العربي في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وفي نوفمبر 2015 كذلك عقدت الدورة السادسة لندوة العلاقات الصينية العربية والحوار بين الحضارتين، وانتهت إلى تبنّي تقرير ختامي.

سنة 2016 احتفلت الصّين وجامعة الدّول العربيّة بالذكرى 60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما، وزار الرئيس الصيني شي جينبينغ، بالمناسبة، مقرّ جامعة الدول العربية وألقى كلمة بعنوان "التشارك في خلق مستقبل أفضل للعلاقات الصينية العربية".

وفي نوفمبر 2017 التأمت الدورة الخامسة من مؤتمر الصداقة الصينية العربية في بكين، بعنوان "مساهمة التعاون الشعبي في تعزيز التعاون الصيني العربي في بناء حزام الطريق"، وتبنى المؤتمر "إعلان الدورة الخامسة لمؤتمر الصداقة الصينية العربية".

في شهر أفريل 2018 عقدت الدورة الأولى للمنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية في إطار منتدى التعاون الصيني العربي في بكين، تحت شعار "تعزيز تبادل الخبرات بشأن الحكم والإدارة، ودفع المواءمة بين الاستراتيجيات التنموية الصينية العربية.

وفي أفريل 2019 عقدت الدورة الثانية لمنتدى التعاون العربي الصيني "بيدو" للملاحة بالأقمار الصناعية في تونس، تحت شعار "التعاون والتطبيقات والخدمات". كما التأمت في ديسمبر من نفس السنة ، الدورة الثالثة لمنتدى المرأة الصينية والعربية في الرياض بالسعودية، تحت شعار "المرأة وخلق مستقبل مبدع ومستدام".

سنة 2020 أفضى الاجتماع الوزاري التّاسع لمنتدى التعاون الصيني العربي إلى صياغة البيان المشترك للصين والدول العربية بشأن التعاون في مكافحة جائحة كورونا.

وفي ديسمبر 2021، عقدت الدورة الثالثة لمنتدى التعاون الصيني العربي لنظام بيدو للملاحة بالأقمار الاصطناعية في بكين، ووقع الجانبان "خطة العمل للتعاون الصيني العربي في مجال الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية (2022/2023) و"خطاب النوايا للتعاون في مجال خدمات البحث والإنقاذ والاختبارات المشتركة".

سنة 2022 التأمت الدّورة الرّابعة لمنتدى المرأة الصينية والعربية في بكين، تحت شعار "تعليم المرأة والابتكار التكنولوجي".

وفي 2023 التأمت الدّورة السادسة لملتقى التعاون الصيني العربي في مجال الإذاعة والتلفزيون في مدينة هانغتشو بالصين، وأفضت إلى "إعلان الدورة السادسة لملتقى التعاون الصيني العربي في مجال الإذاعة والتلفزيون".