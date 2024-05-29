<img src=http://www.babnet.net/images/2b/662ce38349dcd1.95447187_komfeplqnhjig.jpg width=100 align=left border=0>

أكد بشير الخياري المدير الفني للجامعة التونسية للجيدو أنّ الآمال ستكون معلقة على مصارعة الجيدو سارة المزوغي في وزن ما فوق 78 كلغ لاعتلاء منصة التتويج والفوز باحدى الميداليات في أولمبياد باريس 2024.





وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ مشاركة الجيدو التونسي في أولمبياد باريس 2024 ستقتصر على سارة المزوغي مشيرا الى أنّ تأهلها للألعاب الأولمبية جاء اثر مشوار مميز في بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا في دولة الامارات العربية المتحدة.



...



وبيّن أنّ سارة المزوغي ستحظى ببرنامج اعدادي ثري لرفع درجة جاهزيتها قبل انطلاق مشاركتها الاولمبية في مسابقة الجيدو المقررة يوم 2 أوت لافتا النظر أنّ التحضيرات والتربصات ستنقسم بين تونس وفرنسا.

وأفاد أنّ حظوظ سارة المزوغي وافرة للصعود على منصة التتويج ودخول التاريخ من أوسع أبوابه باهداء الجيدو التونسي باكورة ميدالياته الاولمبية سواء كان في صنف الاناث أو الذكور.

وتطرّق المدير الفني للجامعة التونسية للجيدو الى أهمية الدعم في صناعة الأبطال مبينا انّ كلفة تأهيل مصارع الجيدو الواحد الى الأولمبياد لا تقل عن 1.2 مليون دينار وهو رقم يتجاوز وفق تعبيره الميزانية المرصودة للجامعة من قبل سلطة الاشراف التي لا تتعدى حدود 700 ألف دينار.

وفي هذا الاطار، كشف أنّ مسار التأهل الى الألعاب الاولمبية يقتضي بالضرورة تكثيف المشاركات الدولية لرياضيي نخبة الجيدو معربا عن الاعتقاد أنّ خوض جميع الدورات الدولية التي يبلغ عددها الجملي 32 دورة من شانه ان يساهم في حصد أكثر ما يمكن من النقاط وتحسين التصنيف العالمي للعناصر الوطنية ما سيعزز حظوظها في التواجد بالأولمبياد.

يذكر أنّ سارة المزوغي (30 عاما) ضمنت التأهل لأولمبياد باريس 2024 تحت اشراف المدربة نهال شيخ روحه والمعد البدني شمس الدين الأحمر.

وحققت سارة المزوغي عديد الانجازات خلال مشوارها الاحترافي أبرزها التتويج ببطولة العالم للأواسط لأقل من 21 عاما في 2014 وبطولة افريقيا 2022 و2023 الى جانب ذهبية الألعاب الافريقية 2024 في اختصاص الفرق المختلط.

وتجدر الاشارة الى أنّه بتأهل سارة المزوغي الى الأولمبياد، ارتفع عدد الرياضيين التونسيين الذيين سيمثلون الراية الوطنية في ألعاب باريس المقررة من 26 جويلية الى 11 أوت القادمين الى 26 رياضيا.

وفي ما يلي تذكير بالقائمة الاسمية للرياضيين الذين ضمنوا الى حدّ الآن تأهلم للاولمبياد في مختلف الاختصاصات:



التايكوندو :

محمد خليل الجندوبي : وزن اقل من 58 كلغ

فراس القطوسي : وزن اقل من 80 كلغ

إكرام الظاهري : وزن اقل من 49 كلغ

شيماء التومي : وزن اقل من 57 كلغ



المصارعة :

سليمان نصر: مصارعة رومانية وزن اقل من 67 كلغ

أمين قنيشي : مصارعة رومانية وزن 130 كلغ

سوار بوستة: مصارعة نسائية وزن اقل من 62 كلغ

زينب الصغير: مصارعة نسائية وزن اقل من 76 كلغ



ألعاب القوى :

أحمد الجزيري : 3000 متر موانع

محمد أمين الجهيناوي: 3000 متر موانع

مروى بوزياني: 3000 متر موانع



التجديف :

محمد طيب

خديجة كريمي

سلمى ذوادي





الكانوي كاياك :

غيلان الختالي

احمد سليم جماعي



السباحة :

احمد أيوب الحفناوي : 400 متر- 800 متر و1500 متر

احمد الجوادي : 400 متر سباحة حرة



الرماية :

ألفة الشارني : مسدس مضغوط

رحاب الوليد : الرماية بالقوس والسهم

المبارزة بالسيف:

فارس فرجاني : سلاح السابر

ياسمين دغفوس: سلاح السابر



التنس:

معز الشرقي



الملاكمة :

خلود حليمي : وزن أقل من 57 كلغ



رفع الأثقال :

كارم بن هنية : وزن 73 كلغ



الجيدو:

سارة المزوغي: وزن ما فوق 78 كلغ