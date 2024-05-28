بن عروس: النظر في مشروع الخط الكهربائي المزدوج في قسطه المار من ولاية بن عروس

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خصّصت جلسة عمل عقدت، اليوم الثلاثاء، بمقر ولاية بن عروس، للنظر في مشروع الخط الكهربائي المزدوج الذي تعتزم الشركة التونسية لللكهرباء والغاز إنجازه للربط بين محطتي الجهد العالي "قرمبالية 2" بولاية نابل و"كندار" بولاية سوسة على طول 85كم، والذي يمر في اجزاء من مساره عبر ولاية بن عروس.





وتولّى ممثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز تقديم عرض مفصل لـمكونات المشروع وأهدافه، والذي يندرج في إطار مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا (إلماد)، حيث تعتزم الشركة انجاز مشروع خطّ كهربائي هوائي مزدوج ذي جهد 400 كيلوفولط، يربط بين محطّتي التحويل قرمبالية 2 وكندار، ويمتد هذا الخط الكهربائي الجديد على مسافة 85 كم موزعة على أربع ولايات.



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وحسب الجذاذة الفنية للمشروع، فإنّ المشروع يمتد على مسافة 10،1 كم في معتمدية قرمبالية من ولاية نابل، وعلى مسافة 15،1 كم في معتمدية مرناق من ولاية بن عروس، وعلى مسافة 26،8 كم في معتمديتي زغوان والزريبة من ولاية زغوان، وعلى مسافة 33،9 كم في معتمدتي النفيضة وكندار من ولاية سوسة.

وستستغرق مرحلة التخطيط والانجاز للمشروع 36 شهرا ومن المقرر ان تنطلق اشغاله مع بداية شهر جانفي 2025.

ويمثل هذا المشروع ممرّا للطاقة بين جنوب وشمال البلاد التونسية، حيث يتم تطوير العديد من مشاريع الطاقة الشمسية، بما يتيح في المستقبل تصدير الطاقة المتجددة إلى ايطاليا عبر مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا (إلماد)، والذي يتمثل في انجاز كابل بحري لنقل الكهرباء عالي الجهد بقدرة 600 ميغاواط ويمتد على مسافة 200 كم.

ومثلت الجلسة، التي اشرف عليها الكاتب العام لولاية بن عروس عادل البك، وحضرها عدد من نواب الجهة وممثلون عن عدد من الهياكل الادارية المتدخلة، مناسبة لفتح باب النقاش والتشاور مع مختلف المتدخلين العموميين، وممثلي البلديات، والمعتمديات المعنية (مرناق وبن عروس)، حول مسار المشروع المذكور في قسطه المار من ولاية بن عروس، والحرص ما أمكن على ان لا يمس في مسار تنفيذه بأملاك وشبكات كافة المتدخلين العموميين داخل مناطق التدخل، وعلى ضرورة التنسيق في ذلك مع المديرين الجهويين كل في مرجع نظره.