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الجيدو: سارة المزوغي تلتحق بركب الرياضيين التونسيين المتاهلين للالعاب الاولمبية باريس 2024

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Publié le Mardi 28 Mai 2024 - 16:59 قراءة: 0 د, 24 ث
      
التحقت مصارعة الجيدو التونسية سارة المزوغي (وزن اقل من 78 كلغ) بركب الرياضيين التونسيين الذين ضمنوا ترشحهم الى الالعاب الاولمبية المقررة بالعاصمة الفرنسية باريس في صائفة 2024 .
وجاء ترشح سارة المزوغي، وهي الممثلة الوحيدة للجيدو التونسي، الى العاب باريس 2024 على اثر التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي للجيدو اليوم الثلاثاء والذي تضمن عدد النقاط التي تحصلت عليها المزوغي من خلال مشاركتها في مختلف البطولات والدورات القارية والدولية للعبة.
وبلغ عدد الرياضيين التونسيين المتاهلين الى العاب باريس 26 رياضيا.


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