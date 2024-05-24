تصفيات مونديال 2026 - الفيفا تهزم غينيا الاستوائية جزائيا صفر-3 في مباراتيها امام ناميبيا وليبيريا

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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) هزم غينيا الاستوائية جزائيا صفر-3 في مباراتيها امام ناميبيا وليبيريا في 15 و20 نوفمبر 2023 لحساب الجولتين الاولى والثانية من تصفيات كاس العالم 2026 (المجموعة الثامنة) وذلك بسبب تشريك اللاعب إميليو نسوي لوبيز رغم انه غير مؤهل للعب.





وقالت الفيفا في بلاغ نشرته اليوم الجمعة على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت "بعد دراسة لكافة حيثيات القضية المفتوحة ضد كل من اتحاد غينيا الاستوائية لكرة القدم واللاعب إيميليو نسو لوبيز في ما يتعلق بمشاركة الأخير في عدة مباريات مع منتخب بلاده ومن بينها مباراتان في إطار التصفيات التمهيدية لكأس العالم 2026 رغم كونه غير مؤهل للعب، توصّلت اللجنة التأديبية إلى أن اللاعب غير مؤهل للعب، وقرّرت بالتالي اعتبار المباراتين اللتين شارك فيهما في إطار تصفيات المونديال أمام ناميبيا وليبيريا في 15 و20 نوفمبر 2023 انتهتا بخسارة منتخب غينيا الاستوائية بنتيجة 3-0".



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واضافت "كما فرضت اللجنة التأديبية خطية مالية بحق اتحاد غينيا الاستوائية بقيمة 150 ألف فرنك سويسري ومنع اللاعب إميليو نسوي لوبيز من اللعب مع أي فريق ممثّل لأي اتحاد وطني لمدة ستة أشهر".

وتابعت "تم اليوم إبلاغ جميع الأطراف المعنية بهذه القرارات الصادرة عن اللجنة التأديبية التابعة للفيفا ... ويمكن الطعن فيها أمام محكمة التحكيم الرياضي".

وكانت غينيا الستوائية تغلبت في الجولة الافتتاحية على ارضها على ناميبيا 1-صفر قبل ان تتفوق في الجولة الثانية خارج قواعدها على ليبيريا بنفس النتيجة. وسجل هدفي المباراتين إميليو نسوي لوبيز.

وبهذا القرار الصادر عن الفيفا، تراجعت غينيا الاستوائية الى المركز السادس والاخير في ترتيب المجموعة الثامنة. واصبحت الصدارة مناصفة بين المنتخبين التونسي والناميبي ب6 نقاط امام منتخبي ليبيريا ومالاوي (3 نقاط) في حين يتذيل منتخبا غينيا الاستوائية وساوتومي وبرينسيب الترتيب بلا رصيد.

ولحساب الجولة الثالثة من تصفيات المونديال، يستضيف المنتخب التونسي يوم 5 جوان القادم على ملعب حمادي العقربي برادس منتخب غينيا الاستوائية.