المنستير: انطلاق أوّل رحلة للحجيج من مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي نحو المدينة وعلى متنها 261 حاجا وحاجة من ولاية القصرين

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انطلقت اليوم الجمعة، من مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي نحو المدينة المنورة، أوّل رحلة للحجيج وعلى متنها 261 حاجا وحاجة من ولاية القصرين، من بينهم 9 مرافقين ومرشدين، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للشؤون الدينية محمّد عبيد، صحفية وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وستنطلق 08 رحلات أخرى من مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي لنقل الحجيج نحو البقاع المقدسة من بينها 04 رحلات لنقل حجيج ولاية المنستير البالغ عددهم 590 حاجا وحاجة، يرافقهم 08 مرشدين (05 خمسة وعاظ و03 أئمة).



وتكون أوّل رحلة لحجيج المنستير يوم 31 ماي الجاري، والثانية يوم غرة جوان 2024، والثالثة يوم 4 جوان والأخيرة يوم 9 جوان 2024.



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وأفاد المعتمد الأوّل المكلف بتسيير الولاية وجيه بوميزة صحفية "وات" بأنّ الرحلات التسع المبرمجة لنقل الحجيج، مخصصة لنقل حجيج ولايات المنستير وسوسة والمهدية والقصرين، واشار الى حسن التنظيم والتوجيه واستقبال الحجيج، وجودة الخدمات المسداة، وأَضاف أنّه سيقع تدارك اية نقائص يمكن تسجيلها خلال الرحلة الأولى خلال الرحلات القادمة.

