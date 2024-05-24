أوليفيي جيرو الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي يعتزل اللعب دوليا بعد نهائيات كأس أوروبا في ألمانيا

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أكد أوليفيي جيرو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا اليوم الجمعة اعتزاله اللعب دوليا بعد نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم في ألمانيا الصيف المقبل.



وقال جيرو (37 عاما)، الذي خاض 131 مباراة دولية وسجل 57 هدفا، في حديث لصحيفة (ليكيب) الرياضية إن "نهائيات كأس أوروبا ستكون آخر بطولة (دولية) لي مع المنتخب الفرنسي" مضيفا "أعتقد أنه بعد كأس أوروبا، سيكون الوقت قد حان للتوقف مع المنتخب وترك المجال للشباب".





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ويرى مهاجم ميلان الإيطالي، الذي سينضم إلى لوس أنجليس إف سي الأمريكي بعد انتهاء عقده مع ناديه الحالي في 30 جوان المقبل، أنه ما يزال قادرا على مواصلة مسيرته الكروية لعامين آخرين "لكن بالنسبة لمنتخب فرنسا، في رأيي، سيكون الأمر قد انتهى".

وتابع مهاجم أرسنال وتشلسي الإنقليزيين ومونبليي السابق "بدأ الشعور بثقل السنوات وفكرت جيدا في الأمر. اللعب كل ثلاثة أيام أصبح أكثر تعقيدا، خاصة في هذا المستوى. لن أذهب إلى هناك (لوس أنجليس) لأكون سائحا، لكن أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب بالنسبة لي".

وكان جيرو قد خاض أولى مبارياته الدولية في نوفمبر 2011 خلال لقاء ودي مع الولايات المتحدة انتهى بفوز منتخب "الديوك" بهدف دون رد، وذلك قبل بضعة أشهر من فوزه بلقب البطولة الفرنسية مع مونبيليي، أول ألقابه الكبيرة.

وتُوّج جيرو بلقب مونديال روسيا 2018، كما وصل مع منتخب بلاده إلى نهائي مونديال قطر 2022 ونهائي كأس أوروبا 2016.

وحطم المهاجم المخضرم الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية مع المنتخب الفرنسي المسجل باسم تييري هنري (51 هدفا)، وذلك بهدفه في مرمى بولونيا في ثمن نهائي كأس العالم 2022.

