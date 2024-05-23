سيدي بوزيد: انطلاق موسم الحصاد وحماية الثروة الفلاحية والغابية من أخطار الحرائق موضوع جلسة لجنة تفادي الكوارث

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مثلت الاستعدادات الخاصة بانطلاق موسم الحصاد وحماية الثروة الفلاحية والغابية من أخطار الحرائق خلال صائفة 2024، موضوع جلسة عمل اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، التى انعقدت أمس الأربعاء بمقر ولاية سيدي بوزيد.

وبين والي الجهة عبد الحليم حمدي لدى اشرافه على الجلسة، أنها تتنزل في إطار تقديم التوصيات وعرض الاستعدادات اللوجستية والنقاط التي يجب أخذها بعين الاعتبار، واكد ضرورة تطويع الآليات المعتمدة في تطوير جودة العمل وعدم الإخلال بمختلف المهام المناطة بعهدة كل ذي اختصاص.

وأشار إلى اهمية القيام بصيانة نقاط المياه على مستوى المعتمديات في أجل أقصاه أسبوع، ودعا المعتمدين لعقد جلسات محلية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الجهوية وإلزام جميع الأطراف بتنفيذ تعهداتها، كما أوكل لهم مهمة حصر نقاط المياه لتعبئة الشاحنات والجرارات بالمياه، نظرا للتقصير المسجل في قيام البلديات بمهامها.

وتمت التوصية صلب اللجنة بضرورة الانطلاق فورا في تنظيف حواشي الطرقات وإزالة الأعشاب الجافة ووضع كافة إمكانيات الإدارات الجهوية والمؤسسات العمومية على ذمة اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث والتنسيق المحكم في ما يخص العناية بفوهات الإطفاء وصيانتها وإصلاحها لضمان جاهزيتها.



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يشار إلى انه من المنتظر أن يسجل إنتاج الحبوب بولاية سيدي بوزيد ارتفاعا خلال الموسم الحالي نتيجة تزايد المساحات المبذورة التي بلغت 7492 هكتارا مقابل 5640 هكتارا في الموسم الماضي، كما أن تقديرات صابة الحبوب لهذا الموسم بلغت أكثر من 267 ألف قنطار.