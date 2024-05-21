بن عروس: ضبط الاستعدادات والتدخلات المستوجبة لتأمين الموسم الصيفي والسياحي

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خصّصت جلسة عمل انتظمت، اليوم الثلاثاء، بمقر ولاية بن عروس، لمتابعة آخر الاستعدادات لتأمين الموسم الصيفي والسياحي بالجهة.

وأكد والي بن عروس، عز الدين شلبي، بالمناسبة، على ضرورة استكمال كل الاستعدادات الواجبة لتأمين الموسم الصيفي والسياحي، من خلال تكاتف كافة الجهود، والتنسيق المحكم بين كافة الهياكل الأمنية والجهوية والمحلية، وأخذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لإنجاح الأنشطة الثقافية والسياحية خلال صائفة 2024 بالجهة.

وتخلّل الجلسة استعراض لبرامج الإدارات الجهوية، والأمنية، والبلديات ورؤساء جمعيات المهرجانات بالجهة، واستعداداتها للموسم الصيفي والسياحي القادم والتي تتلخص في تحديد موعد لانطلاق تنظيف الشواطئ بداية من الأسبوع الأول من شهر جوان وبشكل مستمر ودوري طيلة الموسم الصيفي، وصيانة مختلف التجهيزات والمرافق العمومية والتنوير العمومي، وشبكة الماء الصالح للشراب، مع تركيز المركبات الصحية والمظلات الواقية، ونقاط النجدة والإسعاف، والعلامات الدالة وتهيئة المواقع المخصصة لها، وتوفير العدد الكافي من السباحين المنقذين حماية للمصطافين.

وتشمل التدخلات والبرامج كذلك تنظيف المسالك المؤدية إلى الشواطئ والغابات المحيطة بها، وحمايتها من الحرائق، وإزالة الأعشاب، والرفع من وتيرة جمع النفايات المنزلية، وتقليم الأشجار، ومسح حواشي الطرقات، ومكافحة الانتصاب الفوضوي، وتحرير الرصيف، وتكثيف عدد حاويات جمع الفضلات والقوارير البلاستيكية.



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كما تركّز هذه البرامج على تكثيف المراقبة الصحية للمحلات المفتوحة للعموم، والتحري قبل منح رخص استغلال المحلات على الشواطئ والرصيف، والحرص على ضمان احترام التراتيب البلدية، مع توفير كل الوسائل الضرورية لضمان سلامة المصطافين وفقا للتراتيب القانونية المعتمدة، وتنظيف محيط الوحدات السياحية، وتكثيف عمليات المقاومة العضوية للحشرات، الى جانب دعوة أصحاب النزل للعناية بالنظافة داخل المؤسسات السياحية ومحيطها الخارجي وتدعيم التأمين الذاتي بها.

ودعا الوالي، في سياق متّصل، إلى مزيد العناية بالبيئة والنظافة، ومقاومة الحشرات، وقنص الكلاب السائبة، والعناية بالبيئة وجمالية المحيط، وتركيز الإنارة العمومية في كافة الطرقات والمسالك، والعناية بالشواطئ، وتهيئة فضاءات عروض المهرجانات الصيفية، فضلا عن تكثيف الرقابة والدوريات الأمنية، وحفظ النظام العام من أجل صائفة آمنة.