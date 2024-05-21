قفصة: تدعيم المدرسة الإبتدائية لالة بمعتمدية القصر بتجهيزات رقمية في إطار برنامج التربية الرقميّة

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دعّمت مؤسسة "أورونج تونس للأعمال الخيرية والمسؤولية المجتمعية"، أمس الإثنين، المدرسة الإبتدائية لالة بمعتمدية القصر، بدفعة هامّة من التجهيزات والمعدّات الرقمية، وذلك في إطار برنامج التربية الرقمية الذي أطلقته هذه المؤسسة بالشراكة مع وزارة التربية.

وإستفادت هذه المدرسة بتجهيزات رقمية حديثة تمثلت بالخصوص في 25 لوحة رقمية، وجهاز بثّ فيديو، وحاسوب محمول، وخوادم رقمية تحتوي على محتويات وبرامج تربوية وبيداغوجية تتطابق مع البرنامج الدراسي والتربوي الرسمي المعتمد في تونس لمرحلة التعليم الإبتدائي.

وبيّن بلحسن الصغير المسؤول عن هذا البرنامج بمؤسسة "أورونج للأعمال الخيرية" أنّ تجهيز مدرسة لالة بهذه المعدّات الرقمية يندرج في إطار إستكمال برنامج تركيز المدراس الرقمية بمختلف ولايات الجمهورية، والذي شمل منذ إنطلاقه في العام الدراسي 2014-2015 وإلى حدّ الآن، 180 مدرسة إبتدائية بمختلف جهات الجمهورية منها 8 مدارس بقفصة.

وكانت مؤسسة أورونج تونس للأعمال الخيرية والمسؤولية المجتمعية قد أبرمت سابقا إتفاقية تعاون وشراكة وتعاون مع وزارة التربية لتنفيذ برنامج تركيز المدارس الرقمية.



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وأمّن فريق فني تابع لهذه المؤسسة بمناسبة تسليم وتركيز هذه التجهيزات الرقمية الجديدة دورة تكوينية لفائدة التلاميذ والإطار التربوي والإداري بمدرسة لالة حول استعمالات اللوحات الرقمية، وتولى تدريبهم على استخدامات المحتويات الرقمية التربوية والبيداغوجية، وعلى كيفية التعامل مع التطبيقات التربوية والمحتوى الرقمي البيداغوجي لمختلف سنوات المرحلة الابتدائية.

وثمّن، من ناحيته، مدير المدرسة الابتدائية بلالة مبادرة تركيز هذه المعدات الرقمية لدورها في الإسهام في تطوير عمل الاطار التربوي وتدريب التلاميذ على إستخدام التطبيقات التربوية والبيداغوجية، وبالتالي تحسين مستواهم التعليمي والمعرفي.