سليانة: توقيع اتفاقية مشتركة للتدخل في نادي الشباب بعمادة الأخوات من معتمدية قعفور

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تم صباح اليوم الثلاثاء، بمقر ولاية سليانة، توقيع اتفاقية مشتركة بين المجلس الجهوي وجمعية "طابورا" والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة وبلدية قعفور تحت إشراف والي الجهة وليد العبّاسي، للتدخل في نادي الشباب بعمادة الأخوات من معتمدية قعفور، وذلك في إطار مشروع مشاركة فاعلة للمواطنين والمواطنين، الذي تنفذه وكالة التعاون السويسري بعمادتي الأخوات من معتمدية قعفور و برج المسعودي من معتمدية الكريب.

وذكرت مديرة مشروع مشاركة فاعلة للمواطنات والمواطنين جليلة البوكاري، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن نادي الشباب بالأخوات، يعد من أوكد أولويات المنطقة، بعد إختيارها كشريكة للمشروع، وبعد تشخيص جملة من الإشكاليات بها، لافتة إلى أنه الفضاء الوحيد بالمنطقة الذي يحتضن مجموعة كبيرة من الشباب.

وبينت أن التدخل سيشمل إعادة تهيئة الفضاء الخارجي وملعب الشباب، فيما تعهدت مصالح مندوبية الشباب والرياضة بتوفير جملة من التجهيزات، وتعهدت البلدية بتحسين الفضاء من الخارج وتهيئة سطحه، مضيفة أنه تم في البداية توفير 30 ألف دينار (من طرف مشروع مشاركة فاعلة للمواطنين والمواطنات) لتبلغ في ما بعد قيمة الإعتمادات الجملية أكثر من 60 ألف دينار كمساهمة من كافة الأطراف المتدخلة، إلى جانب مساهمة عينية من قبل المواطنين (التبرع بأيام عمل أو شراء بعض المعدات)

وأكدت البوكاري بالمناسبة على أن الأشغال ستنطلق قريبا، مبرزة أهمية التجربة التشاركية من خلال إدماج المواطنين والادارات الجهوية وعدد من مكونات المجتمع المدني لتحسين الأوضاع، على أن يتم في مرحلة قادمة التدخل لإنجاز مشروع أخر يكتسي جودة ومنفعة للمواطنين.



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من جهتها أعربت الناشطة بالمجتمع المدني، سميحة كنزاري، عن استحسانها لهذه الشراكة نظرا لأهمية التدخل، خاصة وان نادي الشباب يعتبر المتنفس الوحيد لشباب الأخوات، قصد الإحاطة بهم وحمايتهم من كافة المظاهر والسلوكيات المخلة