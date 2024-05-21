انطلاق دورة تدريبية حول "دليل الممارسات الصحفية الجيدة في التعامل مع الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة "

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/664c86b7ae00a6.64908076_pfmeknigojqlh.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة، دورة تدريبية حول "دليل الممارسات الصحفية الجيدة في التعامل مع الأشخاص ذوي/ات الإعاقة " تنظمها، على امتداد يومين، كل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.



وتهدف هذه الدورة التدريبية، الموجهة للصحفيين والاعلاميين إلى تدريبهم حول الممارسات الفضلى في التعاطي الاعلامي مع ملف ذوي الإعاقة بشكل يتناغم مع حقوق الإنسان والقيم الأخلاقية والمهنية.





...



وتندرج هذه الندوة، التي تنتظم بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية و جمعية إبصار والمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار البرنامج الذي اطلقته منظمة "اليونسكو" بالاشتراك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان تحت عنوان "من أجل تحقيق وصول أفضل للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة إلى الخدمات والحقوق في تونس".



جدير بالذكر ان "دليل الممارسات الصحفية الجيدة في التعامل مع الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة" الذي سيتم اطلاقه قريبا بصفة رسمية,، كان قد تمخض عن دراسة أنجزتها السنة الفارطة منظمة ,"اليونسكو" بالتعاون مع معهد الصحافة وعلوم الاخبار والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ونقابة الصحفيين التونسيين حول" التعاطي الاعلامي مع الأشخاص ذوي الاعاقة"، والتي توصلت إلى وجود العديد من الاخلالات في هذا الصدد.



يشار إلى ان منظمة "اليونسكو" كانت قد نظمت دورة تدريبية مماثلة لفائدة وسائل الإعلام الجمعياتية، كما أنها تعتزم تنظيم دورة ثالثة لفائدة طلبة من معهد الصحافة وعلوم الاخبار ومن جامعات خاصة مختصة في الإعلام إضافة إلى عدد من المؤثرين.