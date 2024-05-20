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تحويل ظرفي لحركة المرور ليلاعلى مستوى جسري الجمهورية والقرش الاكبر

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Publié le Lundi 20 Mai 2024 - 19:59 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تعلم الإدارة الجهوية للتجهيزوالاسكان بتونس، كافة مستعملي جسري الجمهورية والقرش الاكبر والقادمين من المخرج الجنوبي للعاصمة في اتجاه المطار، أنه سيتم تحويل ظرفي لحركة المرور ليلا ابتداء من يوم الثلاثاء 21 ماي 2024 من الساعة العاشرة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا لمدة أسبوع.

وأضافت، في بلاغ الاثنين، أنه في إطار اشغال صيانة طبقة السير بالخرسانة الاسفلتية على الطرقات المرقمة، سيتم أيضا تحويل حركة المرور على الجسرين في اتجاه الضاحية الجنوبية، ابتداء من يوم الثلاثاء 28 ماي 2024 من الساعة العاشرة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا لمدة أسبوع.

...

ودعت الإدارة الجهوية للتجهيز والاسكان بتونس، مستعملي الطريق المرور على الطرقات الجانبية وتوخي الحذر مع التخفيض من السرعة وإحترام الإشارات المرورية الوقتية المركزة للغرض.


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