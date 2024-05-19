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كاس تونس لكرة القدم : برنامج مباريات الدور ربع النهائي

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Publié le Dimanche 19 Mai 2024 - 17:56 قراءة: 0 د, 13 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم لموسم 2023-2024 المقررة يومي 22 و23 جوان القادم:

الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي

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الاولمبي الباجي - مستقبل المرسى

النادي البنزرتي - سبورتينغ بن عروس

النجم الساحلي - الملعب التونسي


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