تطاوين: أجواء تنافسيّة وابتكارات إبداعية تميّز فعاليات المسابقة الجهوية الأولى لنوادي لروبوتيك

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نظّمت المندوبية الجهوية للتربية بتطاوين، اليوم السبت، بالقاعة الرياضية كمال عبد اللطيف بمدينة تطاوين، المسابقة الجهوية الاولى لنوادي "الروبوتيك"، بمشاركة 41 ناديا من مختلف معتمديات الولاية موزّعة إلى 10 نوادٍ في مرحلة التعليم الابتدائي، و19 ناديا في مرحلة التعليم الاعدادي، و12 ناديا في المعاهد الثانوية.

وتأتي هذه المسابقة في إطار مشروع جهوي انطلق مطلع شهر أكتوبر الماضي بعد اقتناء التجهيزات الضرورية لهذا الاختصاص من قبل المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والشركة البترولية "او.م.ف" النمساوية ووضعها على ذمة المؤسسات التربوية في إطار برنامج المسؤولية المجتمعية.

وعاش المشاركون في هذا الاحتفال أجواء تنافسية عكستها ابتكاراتهم ومنتوجاتهم المبنية على الذكاء الاصطناعي والروبوتيك في عديد المجالات على غرار القطاع الفلاحي من خلال وضع منظومة ري الكترونية يتحكم فيها عن بعد ومجسّات اخرى للمراقبة والسير على الطرقات، وتركيب عصا للمكفوفين تساعدهم على الاستشعار عن بعد، وابداعات اخرى تهتم بالشؤون المنزلية وبتطوير استعمالات اللوحات الشمسية وبتقنيات النظافة ومقاومة العنف في المدارس وغيرها.

وخلقت هذه المسابقة حماسة عالية في صفوف التلاميذ كما الاساتذة المؤطرين وأظهرت حرصهم على مزيد التحسين واكتساب المعرفة اللازمة للذكاء الاصطناعي وما يحتله من اهتمام حاضرا ومستقبلا، وفق ما أفاد به عضو اللجنة الفنية المشرفة على إعداد وعرض الأعمال، محمود الشعباني، الذي عبّر لصحفي "وات" عن اعتزازه بما قدمه التلاميذ رغم حداثة هذه التجربة من أفكار وابتكارات.



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وأكّد الشعباني أن هذه المسابقة خلقت أجواء شيقة من حيث الابداعات والتكامل المسجل بين مختلف أعضاء فريق كل نادٍ، منوّها بمساهمة كل الاطراف في إنجاح هذه التجربة التي قد تحدث مفاجآت سارة في المستقبل، وفق تقديره.

من جانبه، قال المندوب الجهوي للتربية بتطاوين، نور الدين المقبلي، في تصريح لوكالة "وات"، إن نجاح هذه التجربة يشجّع على مضاعفة الجهد من أجل توسيعها لتشمل في الموسم القادم عددا أكبر من نوادي الروبوتيك في المؤسسات التربوية، وعلى محافظة المندوبية على هذا الموعد السنوي لعرض الانتاجات وتتويج أحسنها بجوائز هامة ومشجّعة.

