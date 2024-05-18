المنستير: إحداث اول شركة أهلية محلية لتنمية الصناعات التقليدية بالجهة في الساحلين

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أعلن مساء أمس الجمعة، خلال يوم إعلامي نظمته معتمدية الساحلين حول الشركة الأهلية المحلية لتنمية الصناعات التقليدية بالساحلين، عن تأسيس أوّل شركة أهلية بولاية المنستير.

وأفاد معتمد الساحلين ربيع الزكراوي، أنّه وقع تكوين اللّجنة التأسيسية للشركة الأهلية المحلية لتنمية الصناعات التقليدية بالساحلين، وحجز التسمية في السجل الوطني للمؤسسات، وسيقع المرور إلى مرحلة الاكتتاب، وبيّن أنّه تم التفكير في تكوين شركة أهلية في الصناعات التقليدية للعناية بالحرفين وتطوير قطاع الصناعات التقليدية.

وذكر انه وقع التفكير في إحداث سوق أسبوعية للصناعات التقليدية في فضاء المندرة بالساحلين باسم هذه الشركة الأهلية، وإحداث موقع للتسويق الالكتروني بالتعاون مع دار الشباب بسيدي عامر، واضاف انه تم إمضاء إتفاقية شراكة بين هياكل المساندة والشركة الأهلية بالساحلين.

واكد المندوب الجهوي للديوان الوطني للصناعات التقليدية كاظم المصمودي، أنّ الشركات الأهلية يمكن أن تكون حلا كبيرا لمساعدة الحرفيين والحرفيات على ترويج المنتوجات، نظرا لكون العمل ضمن مجموعات يساعد على تطوير النشاط.



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ويوجد أكثر من 85 اختصاصا في الصناعات التقليدية والساحلين من المناطق التي يمكن أن ينجح فيها مثل هذا المشروع، خاصة أنّ المنطقة السياحية قريبة من الساحلين، كما يمكن الاشتغال على التزود من المواد الأولية، والتمتع بامتيازات عند المشاركة في المعارض، كما يمكن ان تكون هذه الشركات فرصة لأصحاب الشهائد العليا، وتعهدت المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية، بدعم الشركة الأهلية، وسيخصص لها جناح مجاني في معرض الصناعات التقليدية بالساحل في السنة المقبلة.

وتطرق مدير البنك التونسي للتضامن ياسين السبوعي، إلى آليات تمويل الشركات الأهلية عن طريق البنك التونسي للتضامن، مبيّنا أنّ تسجيل المطالب يكون عبر بوابة الكترونية ومعالجة المطالب يكون في ظرف ثلاثة أيام.

واشارت رئيسة مصلحة المرأة والأسرة بالمندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إقبال الحيزم الى وجود تمويل للشركات الأهلية النسائية بسقف 300 ألف دينار في برنامج "رائدات".

وقالت احدى المتخرجات من المعهد العالي للموضة بالجهة إقبال الحيزم (متحصلة على بطاقة حرفية)، وهي من بين 12 امرأة عضوات في مجلس الشركة الأهلية المحلية لتنمية الصناعات التقليدية بالساحلين، أنّ طموحهن كبير لتطوير قطاع الصناعات التقليدية عبر هذه الشركة الأهلية

