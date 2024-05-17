كاس تونس لكرة القدم - نتائج الدفعة الاولى لمباريات الدور ثمن النهائي

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في ما يلي نتائج الدفعة الاولى من مقابلات الدور ثمن النهائي لكاس تونس لكرة القدم التي اقيمت اليوم الجمعة :



الجمعة 17 ماي 2024

قوافل قفصة 1 الكالي بنغورا (81 من ركلة جزاء)



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الملعب التونسي 6 نويل اغبري (41 خطأ في مرماه) حمزة الخضرواي (45 و51 و73) بلال الماجري (69) يوسوفو اومارو (90+3)



النادي القربي 1 علي صالح (9)

النادي الافريقي 2 نصر الدين قويعة (54 خطا في مرماه) غيث الصغير (72)



محيط قرقنة صفر

مستقبل المرسى 2 عمر الطرايدي (9) عثمان القروي (29)



السبت 18 ماي 2024

الاهلي الصفاقسي - النجم الساحلي مراد الجربي



الاحد 19 ماي 2024

الاتحاد المنستيري - مستقبل قابس اشرف الحركاتي

تقدم ساقية الدائر - النادي البنزرتي نعيم حسني

سبورتينغ بن عروس - شبيبة العمران علي مختار

الاولمبي الباجي - امل جربة محمد علي قروية