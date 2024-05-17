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كاس تونس لكرة القدم - نتائج الدفعة الاولى لمباريات الدور ثمن النهائي

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Publié le Vendredi 17 Mai 2024 - 17:01 قراءة: 0 د, 40 ث
      
في ما يلي نتائج الدفعة الاولى من مقابلات الدور ثمن النهائي لكاس تونس لكرة القدم التي اقيمت اليوم الجمعة :

الجمعة 17 ماي 2024
قوافل قفصة 1 الكالي بنغورا (81 من ركلة جزاء)
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الملعب التونسي 6 نويل اغبري (41 خطأ في مرماه) حمزة الخضرواي (45 و51 و73) بلال الماجري (69) يوسوفو اومارو (90+3)

النادي القربي 1 علي صالح (9)
النادي الافريقي 2 نصر الدين قويعة (54 خطا في مرماه) غيث الصغير (72)

محيط قرقنة صفر
مستقبل المرسى 2 عمر الطرايدي (9) عثمان القروي (29)

السبت 18 ماي 2024
الاهلي الصفاقسي - النجم الساحلي مراد الجربي

الاحد 19 ماي 2024
الاتحاد المنستيري - مستقبل قابس اشرف الحركاتي
تقدم ساقية الدائر - النادي البنزرتي نعيم حسني
سبورتينغ بن عروس - شبيبة العمران علي مختار
الاولمبي الباجي - امل جربة محمد علي قروية


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