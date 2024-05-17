المنستير: عدد حجيج الولاية لموسم الحج الحالي بلغ 590 حاجا وحاجة (المدير الجهوي للشؤون الدينية)

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افاد المدير الجهوي للشؤون الدينية بالمنستير محمّد عبيد، بان عدد الحجيج من الولاية بلغ خلال موسم الحج الحالي، 590 حاجا وحاجة، وان دروسا توعوية انتظمت لفائدتهم على فترتين (الأولى من 15 جانفى إلى 15 مارس 2024، والثانية من 16 أفريل إلى 16 ماي الجاري).

وبين ان أوّل رحلة لنقل حجيج ولاية المنستير، تنطلق يوم 31 ماي الجاري نحو المدينة المنورة وستكون الرحلة الثانية في غرة جوان نحو المدينة المنورة، والرحلة الثالثة يوم 4 جوان في اتجاه مطار جدة الدولي أي نحو مكة المكرمة، والرحلة الرابعة يوم 9 جوان في اتجاه مطار جدّة الدولي وسيكون على متنها قرابة 120 حاجا من ولاية المنستير و140 حاجا من ولاية القيروان، واشار الى ان مجموع رحلات الذهاب التي تنطلق من مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي نحو البقاع المقدسة يبلغ 09 رحلات، منها 04 رحلات تؤمنها الخطوط التونسية والبقية الخطوط السعودية.

ويرافق حجيج ولاية المنستير، وفق ذات المصدر، 05 أئمة خطباء، و04 وعاظ، والبعثة الصحية، وبعض المرافقين الذين يمثلون الشركة الوطنية للإقامات والخدمات.

وتنظم الإدارة الجهوية للشؤون الدينية يوم 23 ماي الجاري بالمركب الثقافي بالجهة، اليوم الجهوي لتوديع الحجيج، سيخصص لتقديم النصائح المتعلقة بالتوعية الدينية، وكيفية أداء مناسك الحج إلى جانب نصائح طبية تقدمها الإدارة الجهوية للصحة، في حين سيقدم ممثل الشركة الوطنية للإقامات والخدمات للحجيج بعض النصائح المتعلقة بنوعية الأمتعة الممكن أخذها، والسكن، والتنقل داخل الحرم.