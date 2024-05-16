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بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف: الدخول للمتاحف والمواقع والمعالم الأثرية مجانا للتونسيين والأجانب المقيمين بتونس

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Publié le Jeudi 16 Mai 2024 - 15:51 قراءة: 0 د, 26 ث
      
تفتح وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية جميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف المفتوحة الراجعة إليها بالنظر مجانا يوم السبت 18 ماي الموافق لليوم العالمي للمتاحف.
وأفادت الوكالة، في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، أن مجانية الدخول متاحة للمواطنين التّونسيين وكذلك للأجانب الحاصلين على بطاقة إقامة بتونس.
كما ذكّرت بأن الدخول المجاني لهذه المواقع متاح أول كل يوم أحد من كل شهر ويوم 18 أفريل من كل سنة الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم وكذلك يوم 18 ماي الموافق لليوم العالمي للمتاحف، إلى جانب أيام العطل الوطنية الرسميّة.


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