انخفاض الانتاج الوطني للنفط بنسبة 3 بالمائة مع موفى مارس 2024

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بلغ الانتاج الوطني للنفط إلى موفى شهر مارس 2024 حوالي 0.38 مليون طن مكافئ نفط مسجلا بذلك إنخفاضا بنسبة 3 بالمائة مقارنة بموفى شهر مارس 2023 حيث بلغ حوالي 0.39 مليون طن مكافئ نفط.



في المقابل بلغ إنتاج سوائل الغاز (بما في ذلك انتاج معمل قابس) حوالي 33 الف طن مكافئ نفط الى موفى شهر مارس 2024 مقابل 35 الف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من السنة الماضية مسجلا انخفاضا بنسبة 8 بالمائة





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وقد شهد قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات تحديات هامة منذ سنوات، من بينها تذبذب سعر النفط في السوق العالمية والتداعيات الصحية لفيروس الكوفيد - 19 وكذلك للحرب الروسية الاوكرانية وخاصة التحركات الاجتماعية والتراجع الطبيعي للانتاج في أغلب الحقول.



وإلى موفى شهر مارس 2024، تم الشروع في حفر بئر استكشافية جديدة برخصة "جناين الجنوبية" الى جانب وجود 16 رخصة بحث واستكشاف سارية المفعول و56 امتياز استغلال من بينها 44 طور الانتاج.

