نتنياهو يرد على غالانت: السلطة الفلسطينية أو أي كيانات آخرى لن يحكموا قطاع غزة

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ردا على وزير الدفاع يؤاف غالانت أن السلطة الفلسطينية أو أي كيانات آخرى لن يحكموا قطاع غزة.



تصريحات نتنياهو جاءت ردا على إعلان غالانت أنه لن تكون هناك حكومة عسكرية في غزة.





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وقال نتنياهو "لست على استعداد لاستبدال حمستان بفتحستان .. الشرط الأول لليوم التالي هو القضاء على حماس والقيام بذلك دون أعذار".





وأضاف "منذ السابع من اكتوبر اخذت قرارا بالقضاء على حماس، وقوات الجيش تعمل على هذا، وطالما حماس موجودة لا يمكن لاي أحد أن يدخل غزة لإدارتها مدنيا ولا حتى السلطة الفلسطينية ، الفلسطينيون في الضفة الغربية يؤيدون مجزرة 7 من أكتوبر".



وقال "السلطة الفلسطينية تدعم الإرهاب وتحرض عليه".



وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت في وقت سابق من اليوم الأربعاء أن أي حكم عسكري إسرائيلي لقطاع غزة سيكون دمويا ومكلفا ويجب اتخاذ قرارات حاسمة وصعبة.



وقال "طالبت بإيجاد بديل لسلطة حماس ولم يستجب لطلبي ومعنى ذلك حكم عسكري في قطاع غزة وهو ما أرفضه".



وطالب الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير باستبدال وزير الدفاع لتحقيق أهداف الحرب على غزة.