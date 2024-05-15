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أكد محمد المزوغي رئيس اللجنة الوطنية البارالمبية التونسية ان حوالي 400 رياضي من 30 جمعية سيشاركون في فعاليات اليوم البارلمبي للأشخاص حاملي الاعاقة الذي ستحتضنه القاعة الرياضية بقفصة يوم السبت 18 ماي الجاري.

وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن هذه التظاهرة تعد فرصة هامة لتنمية الرياضات البارلمبية في الجهات الداخلية والتعريف بها على غرار رياضات "البوتشيا" و"البادمينتون" و"البارارماية" و"الباراجيدو" و"الباراترياتلون" و"الباراتنس الطاولة" مشيرا الى ان البرنامج العام لليوم الوطني يستهدف خمس جهات هي قفصة وقابس وسيدي بوزيد وتوزر.

وأفاد أنّ اللجنة الوطنية البارالمبية التونسية ستمكن الجمعيات المشاركة على هامش الحدث، من تجهيزات رياضية من شأنها أن تسهم في مساعدة منضوريها على تطوير قدراتهم.

ولفت النظر الى أنّ اليوم البارلمبي سيطغى عليه جانب احتفالي كبير، مقدرا عدد الحضور بحوالي 500 مشارك من منضوري المراكز المختصة والأشخاص الحاملي اعاقة واطارات التربية البدنية ومهن الرياضة.



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وتدور فعاليات هذا اليوم البارلمبي بمشاركة عدد من الجامعات الوطنية وهي جامعات التايكوندو ورفع الاثقال والترياتلون والرماية وكرة الطاولة والجيدو والتجذيف وريشة الطائرة ورياضة المعوقين.