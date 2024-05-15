وزارة المالية تكشف عن قائمة الحلويات الشعبية المستثناة من دفع اتاوة الدعم

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استثنت وزارة المالية العديد من أنواع الحلويات الشعبية من دفع إتاوة الدعم المطبقة من اجل تعزيز موارد الصندوق العام للتعويض بعد حصر القائمة في اطار قرار صادر عن وزيرة المالية.



ويأتي القرار لتنفيذ مقتضيات الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2023، والذي يضبط قائمة المنتوجات والخدمات المعنية في اطار سياسية توسيع إتاوة الدعم وتوسيع مجال تطبيقها ويقتضي اصدار قائمة في الغرض.





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وتضمنت قائمة الحلويات الشعبية التي نشرت بالرائد الرسمي عدد 61 لسنة 2024، الصادر، امس الثلاثاء، كلا من "المقروض" و"قرن غزال" و "الزلابيا والمخارق "و"الغريبة" بجميع أنواعها.



وتشمل القائمة، كذلك، "البشكوطو" بجميع أنواعه و"اليويو" و"الفطاير الحلوة" و"الهريسة الحلوة" و "الدبلة" و"القراوش" و"شبابك الجنة" و"البريكة الحلوة" و"المعاصم".



وكانت وزارة المالية رفعت في قانون المالية لسنة 2024 من نسبة الاتاوة من 3 الى 5 بالمائة بالنسبة إلى الملاهي والنوادي الليلية غير التابعة لمؤسسة سياحية و"الكاباريهات" ومحلات صنع المرطبات لكنها استثنت، المحلات التي تتولى، بصفة حصرية، صنع بعض اصناف الحلويات التقليدية الشعبية من خلال ضبطها بإصدار قائمة في الغرض



