الإطاحة بوفاق إجرامي دولي ينشط في تهريب المهاجرين الأفارقة والاتجار بالأشخاص

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أطاحت إطارات وأعوان مصلحة الأبحاث العدلية بمحافظة شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج، بوفاق إجرامي دولي مختص في تهريب المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء والإتجار بهم، من خلال استقطابهم ونقلهم وإيوائهم وتوطينهم بطرق غير قانونية بتونس، قصد استغلالهم في التشغيل القسري أو أي نوع آخر من أنواع الاستغلال أو تهريبهم في اتجاه الفضاء الأوروبي.



وجاء في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن الادارة العامة للأمن الوطني، أنه باستيفاء الأبحاث واستشارة النيابة العمومية بتونس، أذنت بالاحتفاظ بذوي الشبهة المتاجرين والوسطاء وعددهم 5 أفارقة من جنوب الصحراء، من أجل "تكوين وفاق والمشاركة فيه قصد التحضير لمغادرة التراب التونسي خلسة والمشاركة في ذلك"، وتقديم تونسيين إثنين وإدراج شخص ثالث بالتفتيش، وإيواء ضحيتي إتجار بالأشخاص بإحدى مراكز الإحاطة بتونس العاصمة.





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وأكدت الادارة العامة، أن الأبحاث مازالت متواصلة للإطاحة ببقية عناصر الشبكة.