افتتاح واجهة ترويجية لزيت الزيتون الممتاز بمقر ديوان الزيت

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افتتح وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بالعاتي، ظهر الثلاثاء، بمقر الديوان الوطني للزيت واجهة ترويجية للإشهار والبيع لأفضل أنواع زيت الزيتون التونسي مفتوحة للتونسيين والسيّاح قصد مزيد تعريفهم بهذا المنتوج الوطني وتمكينهم من اقتناء الكميّات، التي يرغبون فيها.



وتقع واجهة العرض الترويجية للزيت التونسي الممتاز، والحاصل على الجوائز والميداليات، في فناء الديوان الوطني للزيت بشارع محمد الخامس بالعاصمة. وتحتل هذه الواجهة ثلاثين مترا مربعا وتمّ تزويقها بشكل فاخر وجذاب وستستقبل الزائرين والمشترين وفق التوقيت الاداري لتعرض عليهم زيت الزيتون الحاصل على الجوائز العالمية في منافسات أفضل أنواع زيت الزيتون.





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وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بين وزير الفلاحة أن افتتاح الواجهة يعد جزء من تمش شامل جاء بعد تكريم المصدرين والفائزين بالجوائز والميداليات الخاصة بالجودة في مجال زيت الزيتون على المستوى الدولي.



وذكر بأن مداخيل زيت الزيتون قدّرت بنحو 3436 مليون دينار، من 1 نوفمبر 2023 إلى حدود 30 أفريل 2024، وهو ضعف المداخيل المسجلة خلال الموسم 2022 / 2023 في ما قدّر الإنتاج الوطني من هذه المادّة بحوالي 220 ألف طن.



وأفاد أنّه سيقع تسويق 190 ألف طن من زيت الزيتون الى موفى أكتوبر 2024. واعتبر أن الهدف، الذّي رسمته الحكومة في مجال زيت الزيتون يتعلّق بانتاج مليون طن من خلال تحسين توزيع المساحات المغروسة زياتين وتكثيف هذه الغراسات بالمساحات المروية وتشريك البحث العلمي الفلاحي بهدف تطوير إنتاجية القطاع.



ويأتي تدشين الواجهة الترويجية في إطار أسبوع الفلاحة، الذي شمل تنظيم عديد التظاهرات من معارض وندوات اهتمت بمسائل تعلّقت بالأمن الغذائي الوطني وتطوير الانتاج ودعم المبادرة الخاصة والترويج والتصدير والفلاحة البيولوجية ومساهمة البحث العلمي.