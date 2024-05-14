وزارة الشؤون الدينية تخصص بعثة متكاملة لفائدة الحجيج (الشائبي)

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خصصت وزارة الشؤون الدينية لفائدة الحجيج بعثة متكاملة تضم 520 شخصا منهم 80 إطار طبي، إضافة الى شحن أدوية وإيواء مرافقين وإطارات للإرشاد الديني في الفنادق التي اكترتها الدولة قرب الحرم، وتأمين ثلاث وجبات في منى بعد أن كانت وجبة وحيدة، وفق ما أفاد به الوزير ابراهيم الشائبي خلال إشرافه اليوم الثلاثاء على اليوم الإعلامي الجهوي لحجيج ولاية تطاوين

ويبلغ عدد حجيج الجهة هذا العام 162 حاجا وحاجة من بينهم امراة من معتمدية رمادة تجاوز سنها القرن (مولودة سنة 1920 ) وسيكون موعد سفرهم من مطار جربة جرجيس الدولي يوم 30 ماي الجاري والعودة يوم 23 جوان القادم

من جهة أخرى أبرز الشائبي خلال افتتاحه لندوة علمية حول " دور الخطاب الديني في التوعية بمخاطر تعاطي المخدرات والوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى الشباب "، حرص الوزارة على تعزيز الشراكات المتعددة مع وزارة الصحة العمومية في الرعاية الصحية للحجيج وفي مثل هذه الملفات الاجتماعية الحساسة

وأكد أهمية دور الإطارات الدينية لخدمة المجتمع لا فقط في المسائل الفقهية بل وأيضا في كل مايتعلق بالقضايا الأخرى حتى يكتسب فيها دراية وينفع بها الناس ، داعيا الى معالجة أسباب هذه الآفات قبل نتائجها.



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وتنظم هذه الندوة الجمعية التونسية للصحة الانجابية بالاشتراك مع الادارة الجهوية للشؤون الدينية ، ويتضمن برنامجها عدة مداخلات علمية تتعلق باثار المخدرات على الصحة والمقاربة الدينية للوقاية من المخدرات والقانون التونسي ومتعاطي المخدرات

وزار الوزير اثر ذلك معرضا وثائقيا يبرز تاريخية عدة دور عبادة قديمة في الجهة وكرم عددا من أرباب الشعائر الدينية الذين أحيلوا على شرف المهنة وعددا من حفظة كتاب الله العزيز المتوجين في المسابقة الوطنية للقران الكريم

واطلع على نشاط كتاب الجامع العتيق وكتاب المدرسة القرانية بتطاوين ، ودشن جامع التوبة واطلق اسم غزة على جامع اخر