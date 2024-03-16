البطولة الافريقية للمصارعة للاصاغر - ميدالية ذهبية للتونسي مقبل الساحلي

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توج التونسي مقبل الساحلي (اصاغر- وزن 55 كلغ) بالميدالية الذهبية في البطولة الإفريقية للمصارعة التي تستضيفها مدينة الإسكندرية المصرية من 14 الى 19 مارس الجاري.

وهو اللقب الافريقي الثالث على التوالي لمقبل الساحلي في المصارعة الحرة.

كما احرزت تونس ميدالية فضية بفضل اسراء السليمي (وزن 46 كلغ) الى جانب 3 ميداليات برونزية لكل من مصطفى بطنيني (48 كلغ) وادم بالناصر (60 كلغ) واسراء مذكور (53 كلغ).





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وفي ما يلي النتائج :

مصارعة حرة (اصاغر) :

ميدالية ذهبية : مقبل الساحلي (وزن 55 كلغ)

ميدالية برنزية : مصطفى بطنيني (وزن 48 كلغ)

ميدالية برنزية : آدم بالناصر (وزن 60 كلغ)



مصارعة حرة (صغريات) :

ميدالية فضية : إسراء سليمي (وزن 46 كلغ)

ميدالية برنزية : إسراء مذكور (وزن 53 كلغ)

مصارعة حرة (اصاغر) :ميدالية ذهبية : مقبل الساحلي (وزن 55 كلغ)ميدالية برنزية : مصطفى بطنيني (وزن 48 كلغ)ميدالية برنزية : آدم بالناصر (وزن 60 كلغ)ميدالية فضية : إسراء سليمي (وزن 46 كلغ)ميدالية برنزية : إسراء مذكور (وزن 53 كلغ)