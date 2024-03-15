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كاتب الدولة للخارجية يبرزأهمية انتخابات مفوضية الاتحاد الإفريقي في هذه المرحلة "الحساسة والمفصلية من تاريخ المنظمة"

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Publié le Vendredi 15 Mars 2024 - 22:06 قراءة: 0 د, 49 ث
      
أبرز كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منير بن رجيبة، أثناء مشاركته اليوم الجمعة عبر تقنية الفيديو في الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، أهمية انتخابات مفوضية الاتحاد الإفريقي المقبلة في هذه المرحلة الحساسة والمفصلية من تاريخ المنظمة، لاسيما في الظروف الإقليمية والدولية الراهنة.

وتم عقد هذه الدورة الاستثنائية، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، طبقا لقرار صدر عقب الدورة الأخيرة لمؤتمر رؤساء وحكومات الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أواسط فيفري المنقضي، حيث تم تخصيصها للنظر في المعايير والآليات التي سيتم اعتمادها في انتخاب المناصب العليا لمفوضية الاتحاد الإفريقي، المزمع تنظيمها في شهر فيفري من سنة 2025.

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وذكّر بن رجيبة، وفق ذات البلاغ، بموقف تونس المبدئي الداعي إلى احترام مبادئ التمثيل الجغرافي العادل والتداول على المناصب العليا للاتحاد بين مختلف الأقاليم الجغرافية وعلى مستوى دول نفس الإقليم بالإضافة إلى مبدأي الكفاءة والتناصف.

كما أشار بن رجيبة إلى أهمية التوصل إلى حلول توافقية بين الدول الأعضاء تضمن حسن سير المفوضية المقبلة ونجاحها في التعاطي مع أهم التحديات التي تواجه القارة.


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