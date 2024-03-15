إمضاء اتفاقية شراكة بين الشركة الأهلية "سيرستي" بالفحص وشركة " أقري لاند " لاستغلال المنتوجات الغابية غير الخشبية

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أشرف كاتب الدولة لدى وزيرالتشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية، رياض شود، على توقيع اتفاقية شراكة بين الشركة الأهلية المحلية "سيرستي" لتثمين المنتوجات الغابية بمنطقة أم الأبواب بالفحص والشركة التونسية الهولندية "أقري لاند" ترمي الى ضبط آليات تفعيل الروابط الإنتاجية بين الطرفين من أجل استغلال وتثمين الإنتاج الغابي غير الخشبي على كامل المساحة المستغلة من طرف شركة سيرستي والمحددة بحوالي 4200 هكتار.



وتتعهد شركة "أقري لاند" بمقتضى هذه الاتفاقية بتركيز وحدة لتقطير الإكليل وتثمين بقاياه في استعمالات أخرى، والقيام بعملية التكوين الفني للشبان الذين سيكلفون بتشغيلها" حسب ما ذكره وكيل الشركة الأهلية صلاح العرفاوي لـ"وات".





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واضاف ان الشركة الهولندية ستساهم في إعادة تشجير المساحات المتضررة من الحرائق وفتح مسالك غابية لتسهيل عملية التنقل بكامل المنطقة المستغلة بالإضافة إلى صيانة المؤسسات التربوية بمنطقة أم الأبواب.



وأكد كاتب الدولة، في تصريح إعلامي، أن الشركة الأهلية بأم الأبواب تمكنت منذ انطلاق نشاطها في نهاية سنة 2023 من أحداث 200 موطن شغل قار، وساهمت في الرفع من الدخل اليومي للعاملات في هذا القطاع من 15 إلى 85 دينارا، وحققت رقم معاملات فاق 300 ألف دينار في ثلاثية واحدة.



وقال ان هذه النتائج تعتبر مؤشرا ايجابيا على نجاح تجربة الشركات الأهلية باعتبارها مؤسسات اقتصادية ذات أبعاد اجتماعية لافتا إلى أن تمويل هذا النمط الجديد من الشركات لن يقتصر فقط على البنك التونسي للتضامن بل ستساهم فيه مؤسسات بنكية أخرى مع الترفيع في سقف التمويل من 300 الف دينار حاليا إلى 1 مليون دينارا.



وأفاد والي زغوان، محمد العش، أن الجهة نجحت في إحداث أول شركة أهلية محلية وستشهد قريبا بعث شركة أهلية جهوية مختصة في تثمين المنتوجات المحلية بمعتمديات الولاية الست، الى جانب شركات أهلية محلية أخرى بكل من الزريبة والناظور وصواف.