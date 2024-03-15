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الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا ب871،3 مليون دينار موفى فيفري 2024

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Publié le Vendredi 15 Mars 2024 - 09:51 قراءة: 0 د, 9 ث
      
سجل الميزان التجاري الغذائي لتونس فائضا بقيمة 871،3 مليون دينار، موفى فيفري 2024 مقابل فائض بقيمة 1،1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2023، وفق معطيات نشرها، الجمعة، المرصد الوطني للفلاحة.



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