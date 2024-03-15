الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا ب871،3 مليون دينار موفى فيفري 2024

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6527d6e3489eb9.67151490_jflimhnkpgqoe.jpg width=100 align=left border=0>

سجل الميزان التجاري الغذائي لتونس فائضا بقيمة 871،3 مليون دينار، موفى فيفري 2024 مقابل فائض بقيمة 1،1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2023، وفق معطيات نشرها، الجمعة، المرصد الوطني للفلاحة.



