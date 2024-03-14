الدورة 40 لمهرجان المدينة بتونس: برمجة 29 عرضا

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برمجت جمعية مهرجان المدينة بتونس 29 عرضا من أنماط موسيقية متنوعة، إلى جانب عروض مسرحية ومحاضرات، سيتم تقديمها لعشاق السمر بمناسبة شهر رمضان المعظم خلال هذه السنة، ضمن الدورة 40 لمهرجان المدينة بتونس التي ستنتظم 17 مارس الحالي إلى 6 أفريل المقبل.. وتستهل الدورة بعرض فني للمطربة درصاف الحمداني، وتختتم بحفل للمطرب السوري عبد الله مريش سيكون تكريما لذكرى الفقيديْن صباح فخري وصبري مدلل، يكون خلاله الجمهور على موعد مع باقة من الموشحات والمقامات والقدود الحلبية لهذين المطربين الكبيرين.



وعقدت الهيئة المديرة للمهرجان ندوة صحفية، في سهرة الأربعاء بدار الأصرم في المدينة العتيقة بالعاصمة، كشفت خلالها عن برمجة هذه الدورة التي ستتوزع على فضاءات كائنة في المدينة العتيقة وهي النادي الثقافي الطاهر الحداد ومعلم بئر الأحجار ودار الأصرم، بالإضافة إلى برمجة عروض في المسرح البلدي وقاعة الفن الرابع ومسرح الأوبرا بمدينة الثقافة.





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وقال رئيس جمعية مهرجان المدينة بتونس الأستاذ الشاذلي بن يونس إن دورة هذا العام من مهرجان المدينة هي دورة استثنائية بحكم تزامنها مع الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين العزل في قطاع غزة، لذلك "هي دورة نتضامن فيها مع الشعب الفلسطيني، فضلا عن أن هذا المهرجان يحتفي هذا العام بالذكرى الأربعين لتأسيسه".



وتحدث عن حرص القائمين على المهرجان على برمجة عروض فلسطينية لكل من مجموعة "أصايل" للفنون الشعبية بفلسطين والفنانة اللبنانية أميمة الخليل، بعد أن تعذر على الفنانة دلال أبو آمنة مغادرة الأراضي المحتلة، مضيفا أن مداخيل هذيْن العرضيْن ستخصص لدعم أهالي قطاع غزة.



وأشار بن يونس إلى أن 3 فنانات تونسيات سيحيين حفلا بمسرح الجهات هن غنوة بن طارة وشهرزاد هلال وآية دغنوج، وهي سهرة تونسية خاصة تحية لفلسطين المحتلة.



وأفاد أن تذاكر الحفلات حُددت ب 20 دينارا للعروض المبرمجة في فضاءات المدينة العتيقة و30 دينارا بالنسبة إلى العروض التي ستقام في المسرح البلدي ومسرح الأوبرا ومسرح الجهات بمدينة الثقافة.



وأكد أن الدور المحمول على مهرجان المدينة بتونس هو إعادة الحياة للمدينة العتيقة مع الخروج ببعض العروض إلى المسرح البلدي، مشيرا إلى أن بعض الأطراف سعت إلى "الاستحواذ" على مهرجان المدينة لكنها لم تنجح في ذلك رغم استغلالها نفس الهوية البصرية واسما مشابها لمهرجان المدينة.



وقال بن يونس أيضا إن المسرح البلدي كان في السابق موضوعا على ذمة المهرجان مجانا، لكن اليوم لم يعد هذا الفضاء كذلك، مبرزا أن الدعم الذي يتلقاه المهرجان من بلدية تونس يذهب جزءٌ منه لتسويغ المسرح البلدي.



وعن معايير انتقاء العروض وجودتها، أفاد مدير المهرجان الأستاذ الهادي الموحلي أن المهرجان حرص على إتاحة الفرصة للفنانين الشبان للبروز، لافتا إلى أن العديد من الفنانين الكبار الذين يتصدرون الساحة الفنية اليوم كانت انطلاقتهم من مهرجان المدينة. وذكر أن "إدارة المهرجان تلقت ما يناهز 100 ملف وتم اختيار العروض حسب الامكانيات المالية المتوفرة، وتماشيا مع احتياجات الجمهور واختلاف أذواقه من جيل إلى جيل".



وفي ما يلي البرمجة الكاملة للدورة 40 من مهرجان المدينة بتونس





/ الأحد 17 مارس / المسرح البلدي

افتتاح الدورة مع الفنانة درصاف الحمداني



/ الثلاثاء 19 مارس / دار الأصرم

عرض "نفس" علياء سلامي



/ الأربعاء 20 مارس

- مسرح الأوبرا: عرض الفنانة اللبنانية أميمة الخليل

- مسرح الحلفاوين: عرض مسرحية "هب الريح" للفقيد عبد الغني بن طارة بالشراكة مع المسرح الوطني



/ الخميس 21 مارس / المركز الثقافي بئر الأحجار

عرض "الفقراء" عمل فني في الانشاد الطرقي بقيادة الفنان علي بن قدور



/ الجمعة 22 مارس / المسرح البلدي

عرض "لدنيا غنوة" لجمعية نادي السنباطي للموسيقى العربية بسوسة مع ضيفة الشرف الفنانة ليلى حجيج



السبت 23 مارس

- المسرح البلدي: عرض "ألحان من تونس" لشادي القرفي

- قاعة الفن الرابع: عرض مسرحية

ASCH La compagnie Tafukt



// الأحد 24 مارس

- دار الأصرم: عرض "انا هويت" بقيادة الأستاذ نوفل بن عيسى

- المركز الثقافي بئر الأحجار: مسرحية "ملا جو" للثنائي كوثر الباردي وجلال الدين السعدي



الاثنين 25 مارس / مسرح الحلفاوين

عرض "الحال" للفنان أمين



// الثلاثاء 26 مارس / دار الأصرم

عرض "عالم جديد" للفنان سفیان سفطة



// الأربعاء 27 مارس

- النادي الثقافي الطاهر الحداد: عرض "نقاط" لمزة زرمديني

- دار الأصرم:

Le Chœur de Tunis de Chants Grecs





// الخميس 28 مارس / المركز الثقافي بئر الأحجار

عرض "فوندو" للفنان سفيان الزايدي



// الجمعة 29 مارس / المسرح البلدي

- عرض "الولّادة" للفنانة لبني نعمان

- عرض موسيقي تونسي للفنانة ميريام



// السبت 30 مارس



- المسرح البلدي: مسرحية "رقصة سماء" إنتاج المسرح الوطني

- المركز الثقافي بئر الأحجار: عرض موسيقي للفنانة عايدة النياطي

- دار الأصرم: عرض موسيقي لإقبال حمزاوي و زياد مهدي



// الأحد 31 مارس

- مسرح الأوبرا مدينة الثقافة: عرض "التحدي" لفرقة أصايل للفنون الشعبية بفلسطين

- المركز الثقافي بئر الأحجار: مجموعة من القطع الموسيقية و اغاني شرقية وتونسية لنادي عبيد للموسيقى



// الاثنين 1 أفريل / النادي الثقافي الطاهر الحداد

محاضرة بعنوان "المدينة في عيون أهلها" تقديم الدكتور رضا الماجري



// الثلاثاء 2 أفريل / دار الأصرم

عرض "شغف" للفنانة منى شطورو



// الأربعاء 3 فريل

- مسرح الجهات بمدينة الثقافة: سهرة للفنانات غنوة بن طارة وشهرزاد هلال وآية دغنوج

- قاعة الفن الرابع: مسرحية "آخر مرة" لوفاء الطبوبي



// الخميس 4 أفريل / المسرح البلدي

عرض "ألوان" للفنان زين الحداد



// الجمعة 5 أفريل

- دار الأصرم: MY Spectacle لمنجية يحيى

- النادي الثقافي الطاهر الحداد: محاضرة بعنوان "المدينة في عيون الرحالة" تقديم الأستاذ أحمد الحمروني



// السبت 6 أفريل

- دار الأصرم: حفل الاختتام : حفل المطرب السوري عبد الله مريش تكريما لذكرى الفقيديْن صباح فخري و صبري مدلل

- المسرح البلدي: عرض كوري بعنوان "نانتا"