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ربع نهائي رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي يواجه أسيك ميموزا يوم 30 مارس ذهابا برادس .. والاياب في 6 أفريل

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Publié le Mercredi 13 Mars 2024 - 12:42 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أعلن الترجي الرياضي التونسي أنّه سيواجه اسيك ميموزا الايفواري يوم 30 مارس الجاري بكلعب حمادي العقربي برادس لحساب ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية.

وسيقام لقاء الاياب يوم 6 أفريل القادم في أبيدجان.
يذكر أنّ الترجي الرياضي في حالة تأهله الى الدور نصف النهائي سيواجه الفائز من مباراة يونغ أفريكانز التنزاني وماميلودي صن داونز الجنوب الإفريقي.
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وفي ما يلي تذكير بمباريات الدور ربع النهائي، وفق ما أسفرت عنه عملية القرعة التي سحبت أمس الثلاثاء بالقاهرة:
الترجي الرياضي التونسي - أسيك ميموزا الايفواري
يوانغ أفريكانز التنزاني - ماميلودي صن داونز الجنوب الإفريقي
سيمبا التنزانيا - الأهلي المصري
تي بي مازيمبي الكونغولي - بيترو أتليتيكو الأنغولي



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