وزارة التجارة تعلن انطلاق ترويج الموز المورد بسعر 5 دنانير للكيلوغرام بداية من منتصف الأسبوع الجاري

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أعلنت وزارة التجارة عن وصول أولى شحنات الموز المورد من قبل الديوان التونسي للتجارة والذي سيتم ترويجه بأسعار تفاضلية لا تتجاوز 5 دنانير/كلغ بداية من منتصف الأسبوع الأول من شهر رمضان 2024.



وأضافت الوزارة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية ان توزيع هذه المادة يندرج ضمن سلسلة الإجراءات التي تم إقرارها لتعديل التزويد والأسعار وتنويع العرض بالغلال خلال شهر رمضان 2024 ".





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وأشارت الوزارة ان عمليات الترويج ستشمل في مرحلة أولى المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة ونقاط البيع من المنتج إلى المستهلك في مختلف الولايات لضمان تطبيق الأسعار المحددة.



وكان المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، حسام الدين التويتي، كشف في حديث مع "وات" نشر بتارخ 21 فيفري 2024، انه تقرّر تكليف الديوان التونسي للتجارة بتوريد كميات في حدود 2000 طن من مادة الموز من مصر بمناسبة شهر رمضان وعرضها للبيع للعموم بسعر لا يتجاوز 5 دنانير وذلك في اطار تنويع العرض من الغلال خلال شهر الصيام وتعديل الأسعار.

