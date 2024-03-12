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كاس الكونفدرالية الافريقية - نتائج قرعة الدور ربع النهائي

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Publié le Mardi 12 Mars 2024 - 14:41 قراءة: 0 د, 17 ث
      
في ما يلي نتائج عملية القرعة الخاصة بالدور ربع النهائي لكاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم التي جرت اليوم الثلاثاء بالعاصمة المصرية القاهرة :

الدور ربع النهائي
مودرن فيوتشر (مصر) - الزمالك (مصر)
...

ابو سليم (ليبيا) - نهضة بركان (المغرب)
ريفرز يونايتد (نيجيريا) - اتحاد الجزائر (الجزائر، حامل اللقب)
الملعب المالي (مالي) - دريمز (غانا)


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