كاس الكونفدرالية الافريقية - نتائج قرعة الدور ربع النهائي

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في ما يلي نتائج عملية القرعة الخاصة بالدور ربع النهائي لكاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم التي جرت اليوم الثلاثاء بالعاصمة المصرية القاهرة :



الدور ربع النهائي

مودرن فيوتشر (مصر) - الزمالك (مصر)



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ابو سليم (ليبيا) - نهضة بركان (المغرب)

ريفرز يونايتد (نيجيريا) - اتحاد الجزائر (الجزائر، حامل اللقب)

الملعب المالي (مالي) - دريمز (غانا)

