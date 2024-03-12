كاس الكونفدرالية الافريقية - نتائج قرعة الدور ربع النهائي

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في ما يلي نتائج عملية القرعة الخاصة بالدور ربع النهائي لكاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم التي جرت اليوم الثلاثاء بالعاصمة المصرية القاهرة :
الدور ربع النهائي
مودرن فيوتشر (مصر) - الزمالك (مصر)
الدور ربع النهائي
مودرن فيوتشر (مصر) - الزمالك (مصر)
ابو سليم (ليبيا) - نهضة بركان (المغرب)
ريفرز يونايتد (نيجيريا) - اتحاد الجزائر (الجزائر، حامل اللقب)
الملعب المالي (مالي) - دريمز (غانا)
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