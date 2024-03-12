مدنين: ديوان الاراضي الدولية يفتتح نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بشماخ من معتمدية جرجيس

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بمناسبة شهر رمضان المعظّم، افتتح ديوان الاراضي الدولية نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمنطقة شماخ من معتمدية جرجيس بولاية مدنين، تشتمل على منتوجات يوفّرها الديوان من مختلف الجهات بأسعار تفاضلية ومدروسة، وفق مدير المركب الفلاحي بضيعة شماخ حبيب شامخ.

وأوضح شامخ، في تصريح لوكالة تونس غفريقيا للأنباء، أن هذه النقطة تتزوّد يوميا بالمنتوجات من بيض ولحوم حمراء ولحوم بيضاء وبرتقال وأجبان، لذلك فهي تسمح للحريف باقتناء كمية محدودة من أجل ان يستفيد أكبر عدد من الحرفاء، الذين اقبلوا بأعداد هامة في اليوم الاول من تركيز نقطة البيع.

وأشار إلى أنه سيتم تزويد النقطة بكميات من التمور الاسبوع المقبل، إلى جانب التواصل مع سلطة الاشراف من أجل وضع كميات من زيت الزيتون على ذمة المستهلكين خاصة وأنّه يمثّل منتوجا رئيسيّا لضيعة شماخ، داعيا فلاحي الجهة الى تنويع منتوجات نقطة البيع بعرض منتوجاتهم الفلاحية وخاصة منها الخضر الورقية والغلال على غرار السنوات الماضية.

يذكر أن تركيز نقطة البيع من المنتج الى المستهلك أصبح من العادات التي دأب عليها ديوان الاراضي الدولية بجرجيس، سيما أنها تلقى اقبالا كبيرا من المواطنين الذين يجدون فيها أسعارا تفاضلية، ومع ذلك فقد تم التخلي هذه السنة عن نقطة بيع انتصبت العام الماضي وسط مدينة جرجيس والاكتفاء بنقطة بيع واحدة.



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