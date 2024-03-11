الألعاب الافريقية: 4 ميداليات جديدة لتونس منها فضيتان

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حقق الرياضيون التونسيون المشاركون في الألعاب الإفريقية الجارية بالعاصمة الغانية أكرا، أربع ميداليات جديدة (فضيتان وبرونزيتان) لترتفع بذلك حصيلة الميداليات في نهاية اليوم السابع الى 17 ميدالية (2 ذهبية و6 فضية و9 برونزية).



ففي رفع الاثقال، احرز الرباع أمين بوحجبة (61 كلغ) ميدالية فضية في مسابقة الخطف برفعه 114 كلغ وميداليتين برونزيتين في النتر (136 كلغ) والمجموع (250 كلغ).

وتنضاف هذه الميداليات الجديدة إلى ذهبية الرباعة تسنيم بن وادة (49 كلغ) التي احرزتها امس الاحد في مسابقة النتر وبرونزية المجموع.



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وفاز الثنائي التونسي المكون من فدوى القارسي وعبير الحاج صالح في منافسات تنس الطاولة، بالميدالية الفضية في مسابقة زوجي السيدات اثر خسارتهما في المباراة النهائية أمام الثنائي المصري مريم ومرام الهدابي (1-3).

وتحتل تونس في اعقاب اليوم السابع، المركز السابع في جدول الميداليات خلف مصر المتصدرة ب66 ميدالية (36 ذهبية و14 فضية و16 برونزية) والجزائر صاحبة المركز الثاني ب39 ميدالية (8 ذهبيات و15 فضية و16 برونزية) وجنوب أفريقيا ب28 ميدالية (8 ذهبية و7 فضية و13 برونزية).



وفي ما يلي توزيع الميداليات :

الميداليات الذهبية

حسام الدين شوية - كاراتي كوميتي (وزن فوق 84 كلغ)

تسنيم بن وادة - رفع الأثقال (وزن 49 كلغ)



الميداليات الفضية :

إيهاب الفرشيشي - كاراتي كوميتي (وزن دون 61 كلغ)

وفاء محجوب - كاراتي كوميتي (وزن دون 61 كلغ)

وصال الزار - كاراتي كوميتي (وزن دون 68 كلغ)

المنتخب التونسي لتنس الطاولة ( زوجي سيدات)

أمين بوحجبة - رفع الأثقال (وزن 61 كلغ)

رضوان الشابي - مصارعة رومانية (وزن 130 كلغ)



الميداليات البرونزية :

شهيناز الجامي - كاراتي كوميتي (وزن فوق 68 كلغ)

المنتخب الوطني التونسي - تنس الطاولة (فرق رجال)

المنتخب الوطني التونسي - تنس الطاولة (فرق سيدات)

أمين بوحجبة - رفع الأثقال (وزن 61 كلغ) في النتر

أمين بوحجبة - رفع الأثقال (وزن 61 كلغ) في المجموع

تسنيم بن وادة - رفع الأثقال (وزن 49 كلغ) في المجموع

المنتخب التونسي للفرق - كاراتي كوميتي (أكابر)

رضوان الطرهوني - مصارعة رومانية (وزن 77 كلغ)

محمد ضياء الجبري - مصارعة رومانية (وزن 97 كلغ)

