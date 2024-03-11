سليانة: ضبط برنامج نظافة استثنائي بمناسبة شهر رمضان ببلديتي مكثر والكريب

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ضبطت بلديتي الكريب ومكثر من ولاية سايانة، على غرار بقية البلديات، برنامج نظافة استثنائي بمناسبة شهر رمضان، حيث قامت مصالح البلدية بحملات نظافة في محيط المساجد وفي الساحات العمومية بالمدينة.



وبين كاتب عام بلدية الكريب عدنان العبيدي، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء أنه تم تنوير الأحياء بطريقة تزويقية وتزيين المدينة، إضافة الى اقتناء الشماريخ لاستخدامها في المدفع بصفة يومية للإعلان عن موعد الإفطار.





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وأشار الى ان توقيت رفع الفضلات المنزلية ستكون في حدود الساعة الثامنة ليلا (اي بتأخير بساعتين على التوقيت العادي)، داعيا كافة المتساكنين الى الحفاظ على جمالية المدينة.

وذكر المكلف بتسيير شؤون بلدية مكثر عبد الرزاق النصيري، أن حملات النظافة شملت أيضا السوق البلدي وكافة أحياء مدينة مكثر للقضاء على المصبات العشوائية للفضلات، ودعا بالمناسبة المواطنين الى عدم حضور عمليات اطلاق الشماريخ حفاظا على سلامتهم وسلامة أبنائهم