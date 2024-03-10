الرابطة 2 (الجولة 18): نتائج مباريات الدفعة الثانية

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في ما يلي نتائج مباريات الدفعة الثانية من الجولة الثامنة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والتي دارت اليوم الأحد:



الاحد 10 مارس 2024

المجموعة الأولى



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ملعب اريانة

جمعية اريانة - نادي حمام الانف 2 - 1

ملعب وادي الليل

مستقبل وادي الليل - سبورتينغ بن عروس 1 - 0

ملعب رادس

النجم الرادسي - جندوبة الرياضية 0 - 0

ملعب طبرقة

مرجان طبرقة - امل حمام سوسة 1 - 2

ملعب القيروان

شبيبة القيروان - هلال مساكن 0 - 1



السبت 9 مارس

المجموعة الاولى

ملعب العمران

شبيبة العمران - القلعة الرياضية 4 - 0



الترتيب



الفريق ن ل

1- جندوبة الرياضية 37 17

2- شبيبة العمران 35 16

3- نادي حمام الأنف 31 17

4- النادي القربي 28 16

5- أمل حمام سوسة 25 17

6- جمعية اريانة 23 16

7- شبيبة القيروان 22 16

8- النجم الرادسي 20 17

9 - هلال مساكن 19 17

10- مرجان طبرقة 17 17

11- مستقبل وادي الليل 16 16

12- القلعة الرياضية 10 17

13- سبورتينغ بن عروس 9 16



المجموعة الثانية

السبت 9 مارس 2024

ملعب المكنين

سبورتينغ المكنين - امل الرقبة 2 - 0

ملعب المهدية

مكارم المهدية - اولمبيك مدنين 2 - 1

ملعب 2 مارس بصفاقس

نادي محيط قرقنة - الملعب القابسي 2 - 2

ملعب سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل الرجيش 0 - 0

ملعب قابس

مستقبل قابس - نسر جلمة 2 - 0

ملعب جرجيس

ترجي جرجيس - هلال الشابة 4 - 1



الترتيب

المجموعة الثانية

الفريق ن ل

1- الترجي الجرجيسي 38 16

2- مستقبل قابس 37 16

3- هلال الشابة 29 17

- الملعب القابسي 29 17

5-سبورتينغ المكنين 25 17

6-أمل جربة 22 16

7- مكارم المهدية 20 16

8-أمل الرقبة 18 17

- محيط قرقنة 18 16

- أولمبيك سيدي بوزيد 18 17

11- نسر جلمة 15 17

12- أولمبيك مدنين 13 17

13- مستقبل الرجيش 10 17

