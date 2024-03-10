الرابطة 2 (الجولة 18): نتائج مباريات الدفعة الثانية

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في ما يلي نتائج مباريات الدفعة الثانية من الجولة الثامنة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والتي دارت اليوم الأحد:
الاحد 10 مارس 2024
المجموعة الأولى
الاحد 10 مارس 2024
المجموعة الأولى
ملعب اريانة
جمعية اريانة - نادي حمام الانف 2 - 1
ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل - سبورتينغ بن عروس 1 - 0
ملعب رادس
النجم الرادسي - جندوبة الرياضية 0 - 0
ملعب طبرقة
مرجان طبرقة - امل حمام سوسة 1 - 2
ملعب القيروان
شبيبة القيروان - هلال مساكن 0 - 1
السبت 9 مارس
المجموعة الاولى
ملعب العمران
شبيبة العمران - القلعة الرياضية 4 - 0
الترتيب
الفريق ن ل
1- جندوبة الرياضية 37 17
2- شبيبة العمران 35 16
3- نادي حمام الأنف 31 17
4- النادي القربي 28 16
5- أمل حمام سوسة 25 17
6- جمعية اريانة 23 16
7- شبيبة القيروان 22 16
8- النجم الرادسي 20 17
9 - هلال مساكن 19 17
10- مرجان طبرقة 17 17
11- مستقبل وادي الليل 16 16
12- القلعة الرياضية 10 17
13- سبورتينغ بن عروس 9 16
المجموعة الثانية
السبت 9 مارس 2024
ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين - امل الرقبة 2 - 0
ملعب المهدية
مكارم المهدية - اولمبيك مدنين 2 - 1
ملعب 2 مارس بصفاقس
نادي محيط قرقنة - الملعب القابسي 2 - 2
ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل الرجيش 0 - 0
ملعب قابس
مستقبل قابس - نسر جلمة 2 - 0
ملعب جرجيس
ترجي جرجيس - هلال الشابة 4 - 1
الترتيب
المجموعة الثانية
الفريق ن ل
1- الترجي الجرجيسي 38 16
2- مستقبل قابس 37 16
3- هلال الشابة 29 17
- الملعب القابسي 29 17
5-سبورتينغ المكنين 25 17
6-أمل جربة 22 16
7- مكارم المهدية 20 16
8-أمل الرقبة 18 17
- محيط قرقنة 18 16
- أولمبيك سيدي بوزيد 18 17
11- نسر جلمة 15 17
12- أولمبيك مدنين 13 17
13- مستقبل الرجيش 10 17
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